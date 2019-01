Rozbřesk: Může Fed ještě ublížit americkému dolaru?

Tento týden v horkém křesle vystřídá evropskou ECB americký Fed. Obě dvě největší centrální banky mají po sérii horších čísel chuť povolit při utahování měnové politiky. U ECB to není velká změna, protože utahování v pravém slova smyslu ještě ani nezačalo. U Fedu je to jinak. Americká centrální banka signalizuje v tomto roce stále dvojité zvýšení sazeb (se kterým zatím počítáme i my), ale trh jí nevěří. Na zasedání v tomto týdnu ke změně sazeb nedojde, klíčová bude tisková konference guvernéra Powella a vodítka pro zbytek roku. Půjde nejen o to, kdy a jak rychle sazby zase mohou mířit vzhůru, ale i o tempo současného utahování měnové politiky skrze odprodeje aktiv z bilance Fedu. Tržní očekávání nám už v tuto chvíli přijdou značně holubičí a dolar tedy pravděpodobně těžko od Fedu schytá další ránu.





Americký obrázek navíc v tomto týdnu doplní čísla z trhu práce , která podle našich odhadů skončí solidně nad konsensem trhu (cca 200 tisíc) a mohou dolar spíše potěšit. Evropě po studené sprše mizerných podnikatelských nálad tento týden čekáme na první odhad HDP za Q4 2018. Půjde o další nepřesvědčivé číslo ukazující na růst o 0,2 % mezikvartálně a zpomalení meziročního tempa na 1,2 % (nejpomalejší tempo od prosince 2013). Po velmi slabých měsíčních datech z průmyslu by ale HDP nemělo být pro většinu trhu velkým překvapením.Kromě ekonomických čísel bude pozornost v Evropě samozřejmě i nadále přitahovat brexit - Theresa Mayová bude poslancům v úterý opět skládat účty. K zásadnějšímu hlasováním o novém návrhu ovšem dojde realisticky nejdříve v druhé polovině února. Česká koruna se ke konci týdne zklidnila a kombinace silnějších globálních akcií a slabého dolaru jí hrála do karet. Měnový pár se tak vrátil pod 25,70 EUR/CZK . Tento týden je na domácí události slabší a zásadní pro obchodování bude asi rozhodnutí Fedu - nečekáme, že po něm bude americká křivka klesat a rozvíjejícím se trhům včetně koruny to může trochu sebrat vítr z plachet.Středeční zasedání Fedu se blíží, a tak rostou spekulace, jak s ním FOMC naloží. Mezi ně patří i úvaha vlivného Wall Street Journal o tom, že Fed bude chtít vyslat signál, že kvantitativní uvolňování skončí dříve (či může být flexibilně modifikováno). Dolar samozřejmě z těchto spekulací není úplně nadšený, a tak se EUR USD dostal nad úroveň 1,14.Ještě než dojde na Fed , tak nás dnes čeká několik vystoupení z ECB v čele s prezidentem Draghim, který promluví v Evropském parlamentu.Ropný trh dává zapomenout na volatilní obchodování z přelomu roku, díky čemuž se cena ropy Brent drží již třetí týden v těsné blízkosti 60 USD /barel. Prozatím se tak v cenách neprojevuje rostoucí politické napětí ve Venezuele, kde kulminují protesty proti vládě prezidenta Madura, nejnověji s oficiální podporou Spojených států. Reálným rizikem zůstává v tuto chvíli rozšíření amerického sankčního režimu na venezuelský ropný průmysl , což by mělo za následek ještě výraznější pokles exportů a ve finále pravděpodobně i další růst cen ropy Společně s vývojem situace ve Venezuele bude tento týden pozornost trhu směřována především na pravidelné týdenní statistiky. V úterý přijde na řadu stav zásob od API, na který o den později naváže EIA. V pátek pak týden zakončí aktivita amerických producentů od agentury Baker Hughes