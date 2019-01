Alstom a Siemens chtějí svou fúzi zachránit novými ústupky

Německá průmyslová skupina Siemens a francouzský konkurent Alstom chtějí plánovanou fúzi svých železničních aktivit zachránit novými ústupky, informovala o tom agentura Bloomberg. Evropské komisi (EK), která signalizovala, že možná jejich dohodu vetuje, nabídly, že odprodají část podnikání v oblasti signalizační techniky a jsou ochotny sdílet licenční smlouvy na technologii vysokorychlostních vlaků Siemensu v Evropě ne 5, ale nově 10 let. Také již určily možné nabyvatele pro akvizice.



Podle zdrojů agentury Reuters se EK, která je exekutivním orgánem Evropské unie (EU), chystá vydat příslušné zamítavé stanovisko zřejmě už 6. února, přičemž čas má do 18. února. EK se podle Reuters mimo jiné obává, že obě firmy provozující mimo jiné rychlovlaky TGV a ICE, dohromady disponují příliš velkou tržní silou co do objemu vozového parku a v oblasti signalizace.



Zdroje ze Siemensu a Alstomu na zprávu Reuters z minulého týdne reagovaly ujištěním, že žádné další ústupky evropským orgánům neučiní. Zda budou stačit ty nejnovější, zatím není jasné, řekly agentuře DPA její zdroje. Mluvčí obou koncernů a EK zprávu nechtěli komentovat.



Plánovaným sloučením obou podniků by vznikla druhá největší firma v odvětví na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (385 miliard Kč). Ve srovnání s čínskou jedničkou CRRC by ale stále byla zhruba poloviční.



Před fúzí varovaly dozorčí orgány Německa, Británie, Španělska, Nizozemska a Belgie. Komise bude národní regulátory informovat 31. ledna.