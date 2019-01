Ranní glosa: Může Fed ještě ublížit americkému dolaru?

Tento týden v horkém křesle vystřídá evropskou ECB americký Fed . Obě dvě největší centrální banky mají po sérii horších čísel chuť povolit při utahování měnové politiky. U ECB to není velká změna, protože utahování v pravém slova smyslu ještě ani nezačalo. U Fedu je to jinak. Americká centrální banka signalizuje v tomto roce stále dvojité zvýšení sazeb (se kterým zatím počítáme i my), ale trh jí nevěří. Na zasedání v tomto týdnu ke změně sazeb nedojde, klíčová bude tisková konference guvernéra Powella a vodítka pro zbytek roku. Půjde nejen o to, kdy a jak rychle sazby zase mohou mířit vzhůru, ale i o tempo současného utahování měnové politiky skrze odprodeje aktiv z bilance Fedu. Tržní očekávání nám už v tuto chvíli přijdou značně holubičí a dolar tedy pravděpodobně těžko od Fedu schytá další ránu.Americký obrázek navíc v tomto týdnu doplní čísla z trhu práce , která podle našich odhadů skončí solidně nad konsensem trhu (cca 200 tisíc) a mohou dolar spíše potěšit. Evropě po studené sprše mizerných podnikatelských nálad tento týden čekáme na první odhad HDP za Q4 2018. Půjde o další nepřesvědčivé číslo ukazující na růst o 0,2 % mezikvartálně a zpomalení meziročního tempa na 1,2 % (nejpomalejší tempo od prosince 2013). Po velmi slabých měsíčních datech z průmyslu by ale HDP nemělo být pro většinu trhu velkým překvapením.Kromě ekonomických čísel bude pozornost v Evropě samozřejmě i nadále přitahovat brexit - Theresa Mayová bude poslancům v úterý opět skládat účty. K zásadnějšímu hlasováním o novém návrhu ovšem dojde realisticky nejdříve v druhé polovině února.