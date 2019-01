PPF převzala O2 před 5 lety. Akcie od té doby spíše zaostávaly za očekáváním, i když nijak dramaticky

Největší tuzemská telekomunikační firma O2 Czech Republic pět let po ovládnutí investiční skupinou PPF drží vysoké tržby i ziskovost. Hospodaření by se navíc mohlo v příštích letech dále mírně zlepšovat. Úspěšné bylo i oddělení sítí do nově vytvořené firmy CETIN. PPF dokončila převzetí většinového podílu v telekomunikační firmě před pěti lety, 28. ledna 2014.



V uplynulých pěti letech akcie O2 spíše zklamaly, i když nikterak dramaticky. Z analýzy cílových cen pro akcie O2 plyne, že analytici titulu předpovídali v horizontu dalších dvanácti měsíců v celém období od začátku roku 2014 celkem konzistentně spíše vyšší zhodnocení, než jakého nakonec akcie dosáhly. Vždyť nebyly úplnou výjimkou ani cílové ceny mířící na 300 a více korun za jednu akcii, přičemž takové úrovně titul od roku 2015 dále nikdy nedosáhl. Akcie O2 nenaplňují očekávání českých analytiků ani poslední dobou. Například v posledním čtvrtletí roku 2017 se cílová cena určovaná českými analytiky pohybovala v průměru kolem úrovně 285 korun, avšak ve skutečnosti se akcie loni od října do prosince prodávaly převážně v pásmu kolem 240 korun za akcii.

Akcie O2 si v posledních letech upevňovaly pověst dividendového titulu s potenciálem jejich zpětného odkupu. Jejich výkon však tlumí ztráta dynamiky v oblasti tržeb z mobilní komunikace a pokles v oblasti komunikace prostřednictvím pevných linek. Nové růstové segmenty, jako je placený televizní obsah, finanční služby či monetizace dat, přitom zatím nejsou dostatečně silné na to, aby daný útlum kompenzovaly v investorsky atraktivnější míře.

Lukáš Kovanda, Ph.D.