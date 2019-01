27.01.2019 V devatenácti obcích vybírali nová zastupitelstva

27. ledna 2019

V celkem devatenácti obcích mohli v sobotu voliči rozhodnout o složení nových zastupitelstev. V sedmnácti případech se jednalo o dodatečné volby, ve dvou případech pak o opakované hlasování. Volební účast přesáhla 67 %.

Mandát získalo celkem 102 mužů a 49 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 43,54 let. Nejstaršímu z nich je 72 let, nejmladšímu 21 let.

„O výsledcích rozhodlo 67,32 % voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Bořetín v okrese Pelhřimov, kde k volbám přišlo 97,7 % voličů. Nejméně hlasujících pak k volbám dorazilo v obci Němčovice na Rokycansku, konkrétně 44,44 %,“ upřesňuje Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

V dodatečných volbách se o 129 mandátů v 17 zastupitelstvech ucházelo celkem 249 kandidátů na 65 kandidátních listinách, z toho 162 mužů a 87 žen (34,9 %). Nejstaršímu kandidátovi bylo v době voleb 79 let, dvěma nejmladším kandidátům 21 let. Průměrný věk kandidátů pak činil 44,3 let. Obce s dodatečnými volbami spadaly do celkem osmi krajů: Středočeského (5 obcí), Plzeňského (3 obce), Jihomoravského (3 obce), Vysočiny (2 obce), Jihočeského (1 obec), Libereckého (1 obec), Královéhradeckého (1 obec) a Pardubického (1 obec).

V termínu dodatečných voleb došlo také k opakovanému hlasování do zastupitelstev dvou obcí. Voliči museli znovu do volebních místností v Bořetíně na Pelhřimovsku a v Chlístovicích v okrese Kutná Hora, kde se však opakovalo pouze hlasování ve volebním okrsku č. 1 (výsledky hlasování z okrsku č. 2 zůstávají v platnosti od řádných voleb). V Bořetíně o 7 volených mandátů usilovalo celkem 14 kandidátů, v Chlístovicích se o 15 mandátů ucházelo 60 kandidátů.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli v 1.45 hodin.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

