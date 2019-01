Soros v Davosu: Čínský prezident je nejnebezpečnější nepřítel otevřené společnosti

Americký finančník maďarského původu George Soros označil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za nejnebezpečnějšího protivníka otevřené společnosti. Čínské ministerstvo zahraničí se podle médií proti Sorosovým slovům ohradilo a obvinění označilo za nesmyslné.

Soros, který skrze svou charitativní činnost podporuje liberální hodnoty, ve svém čtvrtečním projevu prohlásil, že Čína je nejbohatším, nejsilnějším a technologicky nejrozvinutějším autoritářským režimem na světě. "A to ze Si Ťin-pchinga dělá nejnebezpečnějšího protivníka otevřených společností," řekl Soros.

Jeho komentáře mířily na plán Číny zavést rozsáhlý systém společenského hodnocení k monitorování svých občanů, který jim přiděluje společenský kredit. „Chci upozornit na smrtelné nebezpečí hrozící otevřeným společnostem z nástrojů kontroly, které může strojové učení a umělá inteligence vložit do rukou represivních režimů,“ řekl Soros. „Systém společenského kreditu ještě není plně funkční, ale je jisté, kam vede. Podřídí osud jednotlivce zájmům státu jedné strany způsobem, který je v historii nevídaný,“ dodal.

Systém, který přiděluje občanům body za dobré chování a za prohřešky je naopak odečítá, by měl být provozuschopný do roku 2020 a čeká se, že bude povinný. Lidé s nízkým skóre by pak mohli čelit postihům ve formě zákazu cestovat na určitých vlakových linkách nebo nemožnosti zapsat své děti na prestižní školy.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí tento týden na dotaz novinářů řekla, že poznámky některých lidí, kteří překrucují pravdy i lži, jsou nesmyslné a nestojí za to je vyvracet. "Doufáme, že onen Američan je schopen opravit svůj postoj, nebýt krátkozraký a objektivně, racionálně a správně ohodnotit rozvoj Číny," řekla čínská mluvčí, kterou cituje agentura Reuters.

Vztahy mezi USA a Čínou zatěžují obchodní spory, které v loňském roce přerostly v obchodní válku, v jejímž rámci na sebe obě země vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

Ohledně rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa označit Čínu za „strategického“ konkurenta koncem roku 2017, Soros poznamenal, že je to „příliš zjednodušující“. „Účinnou politiku vůči Číně nelze zredukovat do sloganu. Musí být mnohem sofistikovanější, detailnější a praktičtější. A musí zahrnovat americkou hospodářskou odpověď na novou hedvábnou stezku,“ komentoval Soros. „Bohužel se zdá, že prezident Trump sleduje jiný kurz: dělá ústupky Číně a vyhlašuje vítězství, zatímco obnovuje své útoky na spojence USA. To může vést k podkopání amerického politického cíle snížit zneužívání a výstřednosti Číny,“ doplnil.

George Soros je ale sám často terčem mnoha konspiračních teorií. Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce proti němu postavil kampaň ke svému znovuzvolení a označil jej za nepřítele maďarského lidu.

Na americké Fox News je Soros opakovaně představován jako stínový finančník, který „uvaluje radikálně levicovou agendu“ na Američany ve snaze „koupit si prezidentské volby“. Soros podle Billyho O’Reillyho z Fox News „osnuje komplikované politické operace, aby si koupil vliv některých liberálních politiků a podplatil lidi, kteří s ním nesouhlasí“. Glenn Beck, rovněž z Fox News, jej označuje za „mistra loutkáře“, který „ničí režimy“. „Soros pomohl financovat sametovou revoluci v České republice, oranžovou revoluci na Ukrajině a růžovou revoluci v Gruzii. Také pomohl zosnovat puče na Slovensku, v Chorvatsku a Jugoslávii,“ tvrdil Beck.

Robert Mackey z listu The Intercept Beckova i O’Reillyho tvrzení dementuje a označuje je za paranoidní. Ale dodává, že Soros skutečně poskytoval podporu prodemokratickým skupinám bojujícím s represivními režimy vedenými komunisty nebo dřívějšími komunistickými autokraty.

