Akcionáři Harvardu zatím firmě poskytli přes 12 milionů korun

Zhruba před týdnem skončilo 2. kolo úpisu nových akcií Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci (HPH), tedy společnosti, která původně v roce 1996 vznikla sloučením Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice. Z aktuálně zveřejněných výsledků plyne, že oproti úvodnímu kolu úpisu byl tentokrát zájem akcionářů množstevně pětinásobný. Přesto se zatím HPH podařilo prodat sotva polovinu z celkově nabízených 25 milionů akcií. Vyhlášeno tak bude přinejmenším ještě jedno kolo úpisu.

Jak jsme uváděli v článku Akcionáři Harvardu mají další možnost upsat akcie za korunu, druhé kolo úpisu otevřelo akcionářům možnost koupit vůči původně vlastněným akciím rovnou pětinásobek nových. Kolik jednotlivých akcionářů se úpisu zúčastnilo, opět nebylo zveřejněno, nicméně v souhrnu koupili akcie po koruně za celkem 10,43 milionu korun. Pohled na tento výsledek indikuje, že se zřejmě zmiňovaného kola zúčastnili všichni zájemci z kola úvodního, plus ještě někteří navíc. Nebylo jich však zřejmě mnoho. Pokud totiž vezmeme v úvahu počet upsaných akcií v prvním kole (2,04 mil.), kde byl poměr úpisu jen 1:1, bylo ve druhém kole při poměru 1:5 upsáno oproti úvodnímu kolu jakoby navíc zhruba 232 tisíc akcií.

Třetí kolo bez omezení

Kdy započne 3. kolo úpisu akcií HPH zatím společnost nezveřejnila. Stát by se tak nicméně mělo nejpozději v úvodu března. Akcionáři si tentokrát budou moci koupit akcie bez „omezení“. Z 25 milionového zvýšení základního jmění mají k dispozici zbylých téměř 12,53 milionu akcií HPH.

Pokud by případně tentokrát již zájem předčil nabídku, dojde ke krácení koeficientem. Ten bude stanoven jako poměr celkového množství nabízených nových akcií, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem. V tomto případě by pak již ani nedošlo na kolo čtvrté, ve kterém by jinak zbylé akcie byly prodány předem určenému zájemci - společnosti EuroHost. Tedy společnosti, která předloni půjčila HPH na provoz 27 milionů korun.

Nové impulsy pro rozhodování akcionářů zatím chybí. Jak se zdá, akcionáři se ani do okamžiku zahájení 3. kola úpisu nic nového o majetku společnosti zřejmě nedozvědí. Alespoň tedy co se týká boje o zablokovaných 100 mil. korun původního správce harvardských fondů, resp. společnosti HC&C. V dané věci již loni stanovené soudní jednání na 19. února bylo totiž zrušeno…