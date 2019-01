CBOE stáhla žádost o schválení ETF! Údajně kvůli US vládnímu shotdownu

Americká společnost CBOE (Chicago Board Options Exchange), která v prosinci 2017 představila světu historicky první bitcoinové futures kontrakty stáhla svoji žádost o schválení prvních bitcoinových ETF (Exchange traded funds).

Výše zmíněný návrh byl předložen ve spolupráci s investičními společnostmi VanEck a SolidX již v červnu 2018, přičemž od této doby byl americkou komisí pro cenné papíry (SEC) několikrát odložen. Poslední a finální termín vyjádření rozhodnutí k tomuto návrhu byl stanoven na 27. února 2019. Tohoto termínu se však návrh v důsledku stažení žádosti ani nedočká.

Ze všech podaných žádostí o ETF byly největší naděje na úspěch přisuzovány právě návrhu od CBOE, VanEck a SolidX, a to zejména díky faktu, že by se Bitcoin na rozdíl od ostatních návrhů fyzicky nakupoval a nejednalo by se pouze o futures kontrakty. Dalším faktorem, hrajícím do karet tohoto návrhu byla vysoká cena jednoho cenného papíru, která byla nastavena na 200 tisíc USD, což mělo naznačovat ubírání tohoto produktu spíše k velkým investorům než k retailové skupině, kterou se regulační orgány snaží nejvíce ochraňovat před rizikovými investicemi, do kterých kryptoměny spadají.

CBOE údajně návrh stáhla z důvodu probíhajícího shutdownu v USA, při kterém se zastavilo financování veřejných institucí a mnoho státních zaměstnanců muselo odejít na placené dovolené, což mělo za následek omezení provozu státních institucí včetně SECu. V takovém případě by bylo prý zřejmé, že by návrh neprošel. Burza však uvedla, že se chystá po vyjasnění situace návrh americké komisi znovu předložit, datum však prozatím není jasné.

Komplikace spojené se současnou politickou situací v USA však v kryptoměnovém odvětví nepostihly pouze schválení ETF. Dlouho očekávaná kryptoměnová burza BAKKT, spadající pod New Yorskou burzu cenných papírů v současné době taktéž čeká na schválení od regulátora (CFTC). Je tedy velice pravděpodobné, že v důsledku výše zmíněných události bude celý schvalovací proces trvat mnohem déle.

Jak na tyto události reagoval trh? Prakticky nijak. Mnozí jistě očekávali dramatický pád a výprodeje podobné těm, které jsme mohli vidět v minulosti, to se však nenaplnilo. Cena Bitcoinu sice bezprostředně po ohlášení zprávy klesla cca o 1 %, rychle se však vzpamatovala a vrátila na svoje původní hodnoty. O čem to svědčí? Tato situace nám ve spojitosti s nízkými objemy na trhu jasně ukazuje, že se v trhu nachází minimum spekulantů a že je trh ovládán převážně dlouhodobými a velkými investory, což může naznačovat pozitivní výhledy do budoucna, jelikož právě v těchto situacích se Bitcoin v minulosti nacházel okolo dna své korekce.