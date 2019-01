Co zaznělo na WEF v Davosu - Merkelová, Dalio. Kerry, Qishan a další hlavní myšlenky

Worls Economic Forum v Davosu končí a bude se bilancovat. Co hlavního mimo jiné na fóru zaznělo?Německá kancléřka Angela Merkelová hovořila o jejích obavách z rostoucího vlivu společenských změn vedoucích ke slábnutí schopností hledat kompromisy a multilaterální řešení světového uspořádání.Ray Dalio, zakladatel největšího světového hedgeového fondu, kritizoval nápady na vyšší zdanění bohatství. Podle jeho mínění takový přístup povede k výrazným a těžko přesně předvídatelným konsekvencím a výrazným kapitálovým přesunům, jež ovlivní celé trhy a ekonomiky John Kerry, bývalý US ministr vnitra a demokratický senátor, silně kritizoval prezidenta Trumpa, který nebere nic vážně a měl by rezignovat.Čínský viceprezident Wang Qishan ve svém projevu uvedl, že ekonomiky USA a Číny jsou vzájemně propojené a ve stavu vzájemné nepostradatelnosti a proto by měly spolupracovat.Populární herec Matt Damon naznačil, že jeho favoritem pro prezidentské volby v roce 2020 by mohl být například Demokrat Joe Biden s tím, že by bylo pro Ameriku skvělé, kdyby se do prezidentského úřadu vrátil někdo tak povolaný, názorově stabilní a moudrý.George Soros se silně obul do čínského prezidenta Xi Jinpinga a obecně do čínského přístupu k využití nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence pro řízení lidských osudů.Holandský premiér Mark Rutte vyzdvihl roli amerického prezidenta Trumpa, který by se mohl stát katalyzátorem pro mnohé potřebné reformy mezinárodních institucí jako jsou WTO, OSN a EU.Brazilský nově zvolený populistický prezident Jair Bolsonaro vyjádřil přání otevřít brazilskou ekonomiku více světu s cílem proniknout do první 50 zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání na světě.Šéfka MMF Christine Lagardeová uvedla, že pokud bude zpomalování čínské ekonomky nadále urychlovat své zpomalování, bude to představovat vážný domácí i mezinárodní problém a hrozbu.