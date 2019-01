Volby by vyhrálo ANO, lidovci a Okamurova SPD jsou na hraně

Podle posledního volebního modelu se stále největší voličské podpoře těší hnutí ANO (31 %), které následují Piráti (15 %) a ODS (13 %). Mírný nárůst zaznamenala ČSSD, další strany se víceméně drží na své pozici. U KDU-ČSL a SPD se kvůli nepřesnosti měření nedá určit, zda by se vůbec dostaly do Sněmovny. Pokud by se v lednu 2019 konaly volby do Poslanecké Sněmovny, podle vlastního vyjádření by se jich zúčastnilo 62 % občanů ČR, uvádí průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejvíce voličů vyjádřilo podle průzkumu podporu hnutí ANO, které získalo 31 procent. To s velkým odstupem následují Piráti s 15 procenty a ODS s 13 procenty. Mírný nárůst voličské podpory zaznamenala ČSSD, stranu by nyní podpořilo 12 procent lidí. "Zda jde o trvalý nárůst, nebo zda se jedná o výkyv měření, bude zřejmé až podle výsledků následujících šetření," upozorňují autoři výzkumu. Posledním, kdo by se s jistotou dostal do Sněmovny, jsou komunisté, KSČM by podpořilo 9,5 procenta voličů. KDU-ČSL s 5 procenty a SPD se 4 procenty se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny.

"U uskupení KDU-ČSL a SPD nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do PSP ČR dostaly či nedostaly," vysvětlil Matouš Pilnáček z CVVM. Další strany by se do Sněmovny nedostaly.