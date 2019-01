Perly týdne: Alternativní investice s minimálně 50% návratností, miliardářovy hraběcí rady a u nás záhuba předpisy

Nová investiční hvězda: Bloomberg tento týden píše o „horkém investičním aktivu“, kterým jsou prý stavebnice Lega. Z nich lze „postavit hodně věcí, včetně dobře diverzifikovaného portfolia. Bloomberg to tvrdí na základě studie, kterou zpracovala ruská ekonomka Victoria Dobrynskaya a podle které investice do těchto stavebnic vykazují významný diverzifikační potenciál. A za poslední tři desetiletí končící rokem 2015 dokonce generovaly větší návratnost než akcie velkých společností, dluhopisy, či zlato.



Ekonomka ve studii konkrétně tvrdí, že pracovala s daty z Brickpicker.com a z knihy „The Ultimate Guide to Collectible LEGO Sets“. V prvním z následujících dvou grafů pak porovnává návratnost investičních Lego indexů s návratností indexu amerických akcií a krátkodobých a dlouhodobých vládních obligací. Podle obrázku návratnosti investic do Lega výrazně pomohlo období po roce 2011:





První z níže uvedených tabulek tabulka ukazuje, jaké typy stavebnic přináší nejvyšší návratnost. Mezi největší investiční hity podle ní patří Minecraft, superhrdinové, stavebnice zaměřené na určité svátky a data a „ideas“. Ty prý v posledních letech generovaly průměrnou návratnost převyšující 50 % ročně:







Druhá tabulka porovnává návratnost podle velikosti stavebnic. Podle ní jsou zdaleka nejlepší investicí stavebnice nejmenší (více jak 22 % roční návratnost) a největší (12 % návratnost):







Dimon, kryptoměny a americká ekonomika: Generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon byl podle CNBC jedním z prvních, kteří varovali před kryptoměnami. Hovořil o tom, že jde o „podvod“ a „pokud jsou investoři dost hloupí na to, aby je kupovali, jednou za to zaplatí“. Nyní v rozhovoru pro CNBC uvedl, že po propadu ceny bitcoinu o 80 % necítí žádnou velkou satisfakci a za slibný považuje technologii blockchain. Ta má podle něj například potenciál nahradit některé online databáze.



Banka JPMorgan v říjnu 2017 oznámila, že rozjíždí projekt, který je založen na blockchainu a který má „výrazně omezit“ počet protistran podílejících se na ověřování plateb. Doba potřebná pro provedení transakce by u tohoto systému měla být snížena „z týdnů na hodiny“ a podílet se na něm má například i Royal Bank of Canada. Podle CNBC zkoumají způsob využití blockchainu i firmy jako Amazon, Facebook, či IBM.



Dimon se vyjádřil i ke stavu americké ekonomiky, která by podle něj mohla růst o 2,5 % v případě, že bude správně nastavena hospodářská politika. Brzdit ji ale bude brexit, geopolitické tlaky a možná i Fed. K tomu se přidává současné uzavření americké vlády a v nejhorším případě mohou podobné faktory vyvolat i recesi. Země podle Dimona potřebuje „jasná fakta, analýzu a detaily a ne jen slogany a politiku, která je sice implementována, ale nefunguje“. Podle Dimona se také ještě před počátkem března podaří uzavřít předběžnou obchodní dohodu mezi USA a Čínou.



Ministrovy rady: CNBC přináší rozhovor s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem. Miliardář se vyjadřoval i k situaci zaměstnanců federální vlády, kteří kvůli jejímu uzavření nepobírají mzdu. Podle svých slov nechápe, proč někteří z nich čelí finančním problémům, když si mohou vzít půjčku. Je prý sice pravda, že z ní musí zaplatit nějaký úrok, ale vláda jim jednou peníze dá, takže by neměl nastat problém se splácením. CNBC dodává, že přístup k úvěrům není pro tyto lidi ani zdaleka tak jednoduchý.





Ihned.cz informuje o tom, že „odboráři Škody Auto představili své nekompromisní požadavky. Chtějí nejlepší růst mezd v Česku a mít náskok před výdělky ve východní Evropě“. Odbory jsou také prý připraveny „neúspěšné vyjednávání podpořit všemi zákonnými prostředky, například časově neomezenou stávkou“. Ihned.cz připomíná, že „poslední dohodu o růstu mezd firma s odbory uzavřela uprostřed loňského dubna. Průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodě Auto podle ihned.cz činila v roce 2017 45 385 korun , s dříve dojednaným dvanáctiprocentním zvýšením by tedy měla hrubá průměrná mzda ve Škodovce přesáhovat 50 tisíc korun“.Aktuálně.cz přináší rozhovor s majitelkou firmy na piána a klavíry Petrof. Zuzana Ceralová Petrofová uvedla, že její společnost je „největší manufaktura pian v Evropě , ročně vyrobí zhruba dva tisíce klavírů a pianin, z nichž 80 procent míří do 65 zemí světa“. Dodala ale následující: „V Evropě nebudu výrobu posilovat, je to strašně drahé. Bojujeme neustále s různými nařízeními Evropské unie , která jsou čím dál přísnější. Kdybychom chtěli něco inovovat, co máme už dlouho nastavené, tak už bychom v těch normách možná ani neprošli. Evropa si dělá strašně těžká pravidla pro výrobu čehokoliv, držíme předpisy, které jsou často nesmyslné. Tím si pod sebou řežeme větev. Jednou to bude naše záhuba. Nebude tu žádná výroba a převálcují nás Asijci. Jdeme tomu naproti.“„Je turbulentní doba a během roku a půl jsme navyšovali mzdy v průměru o 20 procent. Je to pro firmu velký zásah. Dělali jsme to velmi uvážlivě, po velkých diskusích a analýzách. Přidávali jsme v dávkách, chtěli jsme také vidět, co od lidí dostaneme. Pečlivě jsme s managementem zvažovali, kdo si to zaslouží víc a kdo méně, postupovali jsme od zaměstnance k zaměstnanci. Nejsem zastáncem plošného přidávání," uvedla také majitelka firmy