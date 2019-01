Vyhlídky ekonomiky eurozóny se podle průzkumu ECB zhoršily

Zpomalení růstu ekonomiky eurozóny by mohlo být výraznější, než se dosud předpokládalo. Vyplývá to z výsledků čtvrtletního průzkumu mezi prognostiky, jehož výsledky dnes zveřejnila Evropská centrální banka (ECB). Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny by se měl podle průzkumu v letošním roce zvýšit o 1,5 procenta.



Předchozí průzkum, který se uskutečnil v posledním čtvrtletí loňského roku, přitom signalizoval, že ekonomika letos vzroste o 1,8 procenta. V příštím roce by se měl HDP podle průzkumu zvýšit rovněž o 1,5 procenta místo dříve předpokládaných 1,6 procenta.



Šéf ECB Mario Draghi už ve čtvrtek poukázal na vzestup rizik, co se vývoje ekonomiky eurozóny týče. Je to důsledek řady faktorů, včetně zpomalování tempa růstu čínské ekonomiky a odchodu Británie z Evropské unie . Draghiho slova podpořila očekávání, že ECB, která nedávno ukončila program nákupů dluhopisů , nebude spěchat se zahájením zvyšování úrokových sazeb."Tempo růstu v blízkém období bude pravděpodobně slabší, než se dříve předpokládalo," uvedl Draghi na čtvrteční tiskové konferenci po zasedání Rady guvernérů ECB. Upozornil však, že pravděpodobnost hospodářské recese v eurozóně je malá.Mezinárodní měnový fond (MMF) začátkem týdne snížil odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na 1,6 procenta z dříve předpokládaných 1,9 procenta. Na příští rok v eurozóně nadále počítá s růstem o 1,7 procenta. Loni ekonomika eurozóny podle fondu vzrostla o 1,8 procenta.