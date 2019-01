Americký ministr obchodu vzkazuje federálním zaměstnancům, ať si prostě vezmou půjčku na jídlo

Stovky tisíc zaměstnanců federálních úřadů od pobřežní stráže až po národní meteorologickou službu čelí dalšímu výplatnímu dni bez výplaty. Jako řešení navrhuje ministr obchodu Wilbur Ross, aby si vzali půjčku.

Ve čtvrtek Ross CNBC přiznal, že slyšel, že někteří federální zaměstnanci, ovlivněni prodlužovanou uzavírkou amerických úřadů, chodí do útulků žádat o jídlo, ale nechápe proč.

„Vím, (že chodí do útulků pro bezdomovce) a úplně nechápu proč, protože jak už jsem již dříve řekl, závazky, které musí podstoupit – řekněme půjčky od banky nebo záložny – jsou vlastně federálně zaručené,“ uvedl Ross. „Takže těch 30 dní bez výplaty – to vlastně není žádný důvod, proč by neměli dostat půjčku, a viděli jsme řadu inzerátů, že to finanční instituce tak dělají.“ Banky a záložny nabízejí zasaženým zaměstnancům bezúročné půjčky, aby pokryli část své výplaty, dodal.

„Když se nad tím zamyslíte, jde vlastně o vládou zaručené půjčky, protože vláda se zavázala, že tyto lidé dostanou svůj plat zpět, jakmile se celá tato záležitost vyřeší,“ komentoval Ross. „Takže to není žádná dobrá výmluva, proč by měla nastat krize likvidity. Je pravda, že ti lidé budou asi muset platit něco na úrocích, ale myšlenka, že tu je buď výplata, anebo nic, není doopravdy opodstatněná.“

Ale zaměstnanci se budou muset pořádně poohlédnout. Tři z největších bank, J.P. Morgan Chase, Bank of America a Wells Fargo, nenabízí půjčky, ale upouštějí od poplatků a poskytují další pomoc. Navy Federal Credit Union sice nabízí půjčky, ty jsou ale dostupné pouze 8,1 milionům jejích členů. A některé další, jako záložna ministerstva vnitra, oznámila, že mají ve vydávání půjček zpoždění kvůli vysokému počtu žádostí.

Ross se také vyjádřil, že hospodářské důsledky shutdownu (fakt, že 800 tisíc zaměstnanců nedostává výplatu) stěží představuje malou odchylku na radaru americké ekonomiky. Hypoteticky, pokud by zaměstnanci už nikdy svůj plat nedostali, „hovoříme o třetině procenta našeho HDP. Takže to vůbec není tak, že by šlo o obří číslo.“

„Neskutečné!“

Komentáře spustily vlnu kritiky ze strany demokratů a poslanci se mezitím stále snaží dopracovat ke způsobu, jak vládu znovu otevřít. Newyorský senátor Chuck Schummer na Twitteru napsal, že Rossovy komentáře jsou „neskutečné“.

Wilbur Ross is @realDonaldTrump’s Secretary of Commerce.



Wilbur Ross is a billionaire.



And this is billionaire Wilbur Ross saying he doesn’t understand why federal workers not getting paid during the #TrumpShutdown don’t just take out loans *to feed their families*.



Unreal. pic.twitter.com/YHHZqKa8sx