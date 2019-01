12.h - Evropa a euro poněkud překvapivě rostou, ropa koriguje ranní optimismus, BCPP lehce v plusu díky rakouským bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne poměrně slušně rostou v pozitivní reakci na firemní zprávy, jež dostatečně vyvažují určitý růst nejistoty kolem americko-čínské obchodní pře po včerejších komentářích US ministra obchodu a zprávách o problémech, které dalšímu vyjednávání obou stran dělá uzavírka některých amerických vládních agentur.Negativně působí také růst politického napětí v USA, kde prezident Trump pohrozil možností vyhlášení výjimečného stavu, který by mu umožnil čerpat mimořádné prostředky na stavbu požadované zdi na hranicích s Mexikem.Negativní je také vyznění dalšího poklesu podnikatelské důvěry v NěmeckuPoněkud překvapivý růst evropských trhů je tažen zájmem o automobilový a telekomunikační sektor. V případě telekomunikací jde o reakci na výsledky Ericssonu, u automobilového sektoru pak o reakci na uvedení bývalého šéfa Renaultu Thierry Bollorého opětovně do funkce.Pozitivně možná působí rozhodnutí Severoirské Democratic Unionist Party podpořit plán B premiérky Mayové. Euro dopoledne posiluje vůči dolaru euru posiluje zpět směrem k hranici 25,7. Ropa dopoledne poněkud koriguje svůj úvodní růst. Situace ve Venezuele je dále velmi komplikovaná a v tomto ohledu také vliv tamních událostí na ropný trh. Americké zásoby ropy v uplynulém týdnu výrazně stouply při produkci stagnující kolem 11,9 mbd. BCPP dopoledne opatrně následuje zahraniční růst. Daří se především rakouským bankám. Ty domácí naopak lehce oslabují. ČEZ se teprve hledá, stejně jako akcie O2 , které se připravují na úterní výsledky za poslední kvartál loňského roku.