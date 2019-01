Investice v roce 2019: Bude letos lépe než v roce 2018?

Analytici z Goldman Sachs aktualizovali svou předpověď na rok 2019. Kromě pokračování solidního ekonomického růstu v rozvíjejících se zemích mohou investoři očekávat více pozitivních překvapení na trzích díky poklesu očekávání a atraktivnímu ocenění aktiv.

Rok 2019 by měl být podle Goldman Sachs pro investory lepší než ten uplynulý. Může tomu pomoci pokračující dobrý ekonomický růst, což platí zejména mimo USA. Především v rozvíjejících se zemích je stále prostor pro zlepšení ekonomických podmínek. Vzhledem k poklesu očekávání v ekonomice i na finančních trzích je větší prostor pro pozitivní překvapení, zatímco loni byla očekávání příliš vysoká a většina neočekávaných situací vyzněla negativně. Pomoci by letos měly také atraktivnější valuace aktiv poté, co reakce investorů na konci roku 2018 byly přehnané a neměly daleko k panice.

Známky konce cyklu již bylo možné sledovat na konci loňského roku, když docházelo ke zplošťování výnosové křivky. Podle Goldman Sachs ale není konec hospodářské expanze otázkou příštích kvartálů. Určité problémy ale mohou být způsobeny přísnější měnovou politikou, klesajícími firemními maržemi a některými dalšími faktory.

Akcie jsou pro analytiky z Goldman Sachs stále preferovaným aktivem, a to zejména díky příznivějšímu ocenění oproti roku 2018. Lépe by na tom měly být rozvíjející se trhy, mezi těmi rozvinutými pak banka dává přednost Japonsku a USA před Evropou.

Pokračující ekonomický růst bude stále příznivý pro firemní zisky, zemětřesení na dluhopisovém trhu a rozšiřování kreditních spreadů se také neočekává. Na krátkém konci výnosové křivky může docházet k volatilitě kvůli nesouladu mezi Fedem a očekáváními investorů ohledně zvyšování sazeb.

Pro ceny ropy budou podporou omezení dodávek ze strany OPEC a růst poptávky, shora bude trh limitovat politická nejistota.

Fed by sice měl svou politikou podporovat dolar, ale přesun růstu z USA na rozvíjející se trhy bude mít vliv i na americkou měnu a bude působit ve prospěch měn jiných zemí (včetně rozvíjejících se).

Kam až zajde Fed?

Jednou z hlavních otázek, kterou si investoři a ekonomové kladou, je to, jak bude Fed postupovat v oblasti měnové politiky. Podle Goldman Sachs lze letos čekat tři zvýšení sazeb (připomínáme, že jde o výhled vydaný již v prosinci 2018 - pozn. red.), zároveň ale se zpřísňováním finančních podmínek a se zpomalováním růstu ekonomiky roste pravděpodobnost toho, že Fed se zvyšováním úroků skončí dříve, než měl v plánu. Na druhé straně ale situace na trhu práce a růst inflace mohou Fed přinutit ke zvedání sazeb v každém čtvrtletí.

Bude tedy důležité, čemu dá americká centrální banka přednost v rozhodování (propad cen akcií není dostatečným důvodem k ukončení růstu sazeb, ale zhoršování finančních podmínek kvůli vysokým sazbám důvodem být může). Pro riziková aktiva je tedy největším rizikem zpomalování ekonomického růstu a současně růst inflace, který by vedl k pokračování ve zvyšování úrokových sazeb.

Investiční příležitosti

Akcie jsou pro analytiky z Goldman Sachs favoritem mezi investičními aktivy díky dobrému ocenění, a to i přes politické a makroekonomické nejistoty, jako jsou obchodní války, zvýšená volatilita a další. Na dluhopisovém trhu budou atraktivní zejména emitenti se silnou rozvahou, dobrou schopností splácet úroky a silou v oblasti cenotvorby (vzhledem k rostoucím nákladům a vysoké ceně práce). Pokles na rozvíjejících se trzích by měl být u konce a v roce 2019 by tento segment měl překonávat rozvinuté trhy díky lepšímu růstu a zajímavějšímu ocenění.

