Soros: USA s Čínou jsou ve studené válce, která může přerůst do otevřeného konfliktu

Miliardář a investor George Soros na WEF v Davosu uvedl, že USA a Čína jsou vzájemně ve studené válce, jež má potenciál přejít do otevřené konfrontace.



Soros s odvoláním na Trumpovo prohlášení z roku 2017, ve kterém označil Čínu za strategického konkurenta, uvedl, že jde o příliš zjednodušující přístup. Efektivní politiku vůči Číně nelze zredukovat na jednoduchý slogan a naopak potřebuje velmi sofistikovaný, komplexní, detailní a praktický přístup, který by měl především zahrnovat americkou reakci respektive obdobu čínského projektu "Belt and Road Initiative".



Ve skutečnosti se ale zdá, že přístup prezidenta a jeho administrativy je zcela odlišný ve znamení ústupků Číně a snaze dosáhnout vítězství a následně obnovit konfrontaci se spojenci USA. Takový přístup může být ale kontraproduktivní a ohrožuje cíle omezit zneužívání a čínské excesy.



Podle Sorose by vztahům oběma mocností prospělo, pokud by je neřídili současní prezidenti.



Soros také označil současného čínského prezidenta za jednoho z nejvíce nebezpečných oponentů vůči těm, kdo věří v otevřenou společnost.









