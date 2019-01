Slabá podnikatelská nálada avizuje stagnaci eurozóny

Velice slabá podnikatelská nálada v eurozóně v podobě indexů PMI včera ublížila eurodolaru, který se po dlouhém čase stagnace přiblížil k hranici 1,13. Připomeňme, že podnikatelská nálada měřená ostře sledovaným indexem PMI v lednu dál překvapivě poklesla na 50,7 bodu. To je nejnižší úroveň od července 2013, která pro start do nového roku nevěští nic dobrého. Zvlášť po velice slabém výkonu průmyslu ke konci uplynulého roku, který Německo posunul ve čtvrtém kvartále na hranu technické recese. První várka čísel z eurozóny hlásí, že ke stabilizaci špatné nálady z konce roku zatím nedochází, což musel přiznat i prezident ECB na včerejší tiskovce po zasedání. Na vině jsou podle Draghiho zejména slabá zahraniční poptávka a geopolitická rizika spojená s obavami divokého brexitu na prvním místě. To je pro Draghiho hlavní důvod, proč ekonomika stále potřebuje podporu centrální banky. Na druhé straně Draghi spíše dál hájil názor, že zpomalení eurozóny je spíše dočasné.Dnes uvidíme, zdali se slabý výsledek PMI eurozóny propsal do německého indexu Ifo. Jeho eventuální (další) výrazný propad by zřejmě eurodolar zatlačil na 1,13 s hrozbou dalších ztrát.