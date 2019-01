To, co koruna od začátku roku získala, postupně i ztratila. Kurz koruny se vrací nad hranici 25,70 EUR/CZK a vzdaluje se tak od úrovně prognózovanou centrální bankou pro první kvartál letošního roku. Koruně k aktuálním ztrátám nejspíše „pomohl“ i holubičí komentář jednoho z centrálních bankéřů, který hovořil o delší pauze ve zvyšování úrokových sazeb ČNB tak bude stát před dilematem, zda dát v jejím rozhodování větší váhu právě slabé koruně nebo zhoršeným vyhlídkám růstu. A samozřejmě s vědomím, že únor je na čas možná poslední možností pro zpřísnění měnové politiky. Až začnou přicházet nejenom horší měkké ukazatele, ale i čísla z reálné ekonomiky , prostor k tzv. normalizaci sazeb totiž nejspíše zmizí. Zvlášť pokud se potvrdí recese v Německu (a případně i dalších státech) a šéfové Unie budou s touto situací bojovat slovy o tom, že v Británii je to v důsledku brexitu ještě horší.