Přes lednový poklid bude začátek roku ve znamení volatility / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 21. 1. 2019

Po prosincové korekci se začátkem letošního roku situace na trzích začala konečně stabilizovat. Svou roli sehrála jak samotná přeprodanost akcií (od říjnového maxima ztrácely v jednu chvíli 20 %), tak situace na trhu s dluhopisy, kde jsme byli svědky výrazného snížení dluhopisových výnosů. Ty klesly u desetiletých splatností od listopadu v USA o 50 bazických bodů na nejnižší úrovně od začátku minulého roku, čímž rozptýlily obavy z dopadu vyšších sazeb na kondici americké a potažmo světové ekonomiky. Ta sice podle všeho zpomaluje, trh ale nižší sazby konečně začal diskontovat do ocenění světových akcií a ty si tak od výprodejů z konce roku konečně mohly odpočinout.

Rizika ale rozhodně zcela nevymizela a šance na návrat medvědů není zanedbatelná. Strach z vyšších sazeb je sice prozatím zažehnán, obavy ze zpomalení světové ekonomiky ale neodeznívají. Nervózní jsou přitom obchodníci zejména ze zpomalování v Číně, která roste nejpomaleji za posledních 30 let a kde už i tamní prezident veřejně varuje před riziky černých labutí.

Závažným tématem se pro finanční trhy může stát přitom také dopad roztržky mezi americkým prezidentem a demokraty. Ta vyústila v nejdelší uzavírku americké vlády v historii, jejíž konec je zatím v nedohlednu. Obchodnici by se proto klidnějším lednovým obchodováním neměli nechat příliš ukolébat a měli by se připravit na to, že i začátek roku 2019 bude pravděpodobně velmi volatilní.

Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 21. 1. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

18. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 020,36 1 034 1 040 ↑ 1,37 1 000 - 1 055 6 1 Dow Jones (US) 24 706,35 24 200 24 850 ↓ -2,05 22 100 - 25 200 4 3 NASDAQ Comp.(US) 7 157,23 7 126 7 185 ↓ -0,43 6 900 - 7 300 4 3 FTSE 100 (VB) 6 968,33 7 073 7 100 ↑ 1,50 6 600 - 7 600 6 1 DAX (Něm.) 11 205,54 11 467 11 429 ↑ 2,33 11 000 - 12 000 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 20 666,07 20 446 20 440 ↓ -1,07 19 000 - 21 500 3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

18. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 020,36 1 034 1 050 ↑ 1,37 950 - 1 090 5 2 Dow Jones (US) 24 706,35 24 140 23 880 ↓ -2,29 22 000 - 27 000 3 4 NASDAQ Comp.(US) 7 157,23 7 056 6 920 ↓ -1,42 6 500 - 7 800 3 4 FTSE 100 (VB) 6 968,33 6 977 7 177 ↑ 0,13 6 000 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 11 205,54 11 529 11 500 ↑ 2,88 10 700 - 12 500 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 20 666,07 20 821 20 250 ↑ 0,75 19 000 - 23 500 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers