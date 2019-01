Summary: Zarážející růst polovodičového sektoru

Polovodiče

Dnešní pozitivní reakce polovodičového sektoru nás takříkajíc trochu zarazila a moc ji nerozumíme. Včerejší výsledky holandského ASML se ve výhledu na rok 2019 zdály jen opatrně pozitivní a zatímco akcie otevíraly v červeném, během dne se propracovaly až k +1,5 %. Po uzavření amerického trhu se nám dostalo výsledků od Xilinx, Lam Research a Texas Instruments, které se nesly v podobném duchu – předešlý kvartál splnil konsensus a výhled na další je v linii predikcí. Ani v slovných komentářích k situaci na trhu se nenacházelo moc důvodů k všeobecnému veselí. Lam Research, jenž vyrábí stroje nutné pro pozdější výrobu samotných polovodičů, varoval před slabou druhou polovinou roku 2019 (v kontrastu s ASML a jeho výhledem na silnější 2H19) a paměťovými čipy jako hlavní brzdou kapitálových výdajů. Texas Instruments (výrobce analogových čipů) zase upozornil, že obchodní rozepře a zpomalující makroekonomické ukazatele můžou spodek polovodičového cyklu ještě natáhnout. Samotný Xilinx svůj pohled na rok 2019 nevydal a zároveň si v rámci tohoto odvětví hraje tak trochu svoji ligu.

Suma sumárum, výsledky těchto firem nebyly ani skvělé ani špatné a prozatím nám jen potvrdily to, co již víme – momentálně jsme na spodku cyklu a ceny čipů se snad začnou zvedat v druhé polovině roku. O udržení status quo vypovídá i fakt, že nedocházelo k zvedání cílových cen těchto společností analytiky velkých bank (výjimkou je Xilinx). Je tedy otázkou, kde se vzala euforie, kterou dnes pozorujeme. V tomto případě se asi budeme muset opřít o poměrně vágní vysvětlení, že v cenách jednotlivých titulů již byly zahrnuty všechny negativní zprávy, nebo že po masivním výplachu jsou akcie vlastně dost levné a investorům k radosti není moc třeba.

Lam Research +14 %; Applied Materials (Investiční tipy) +10 %; Micron Technology +8 %; Texas Instruments +5 %; Xilinx +20 %

Bristol-Myers Squibb 4Q18

Farmaceutická společnost zaknihovala tržby ve výši 6,0 mld. USD (+10 % yoy), což souhlasí s odhady trhu. Hrubá marže vyšla se 71,7 % (+250 bps yoy) lépe než se čekalo, především však jde o výsledek změn v účetní inventarizaci. Tento efekt přetekl přes zbytek výsledovky až do čistého zisku na akcii, který se usadil na 0,94 USD (+40 % yoy), překonávajíce tím konsensus o 9 centů.

Příjmy ze dvou hlavních léčiv bohužel na predikce nedosáhly, avšak jejich růst se i tak zdá impozantní. Opdivo (rakovina plic) posílilo meziročně o 33 % na 1,8 mld. USD (kons. 1,84 mld. USD) a Eliquis (srážlivost krve) o 25 % yoy na 1,7 mld. USD (kons. 1,73 mld. USD). Yorvoy, jenž je momentálně testován na zlepšení účinků v kombinaci s Opdivo, vytáhl své tržby nahoru o 45 % yoy na 380 mil. USD (kons. 370 mil. USD). Chybičkou na kráse je stažení žádosti podané u amerického regulátora o povolení komba Opdivo + Yorvoy na určité indikace.

Výhled na rok 2019 byl oznámen již před nějakým časem a nyní došlo jen k jeho potvrzení. Tržby by měly růst v řádu jednotek procent a čistý zisk na akcii by se měl vyhoupnout do intervalu 4,1 až 4,2 USD. Konsensus trhu počítá s tržbami posilujícími o 8 % a čistým ziskem na akcii v okolí 4,17 USD.

Akcie Bristol-Myers obchodují v době psaní textu na včerejší zavírací ceně.

Ford 4Q18

Americká automobilka předběžně oznámila výsledky za poslední kvartál roku již minulý týden na Detroit Auto Show, takže žádné velké překvapení se nekonalo, v podstatě máme jen pár nových detailů.

Hned v úvodu je nutno říci, že pro akcionáře není moc důvodů k radosti. Tržby sice překonaly konsensus (41,8 mld. USD v 37,4 mld. USD), nicméně níže ve výsledovce začínají problémy. Na společnost se totiž sesypaly problémy ze všech stran – cla na hliník a ocel, cena výrobních vstupů, záruky, měnové výkyvy, doplnění penzijních fondů po propadu trhu, problémy v Číně i Evropě – až do té míry, že veškeré tržby vymazaly a čistý zisk na akcii se propadl do ztráty -0,03 USD (GAAP). Zároveň však musíme managementu uznat, že z velké části se jedná o jednorázové položky a po jejich odečtení se čistý zisk na akcii vrací do plusu (0,3 USD), jenž je však o 25 % níž než v předešlém roce.

Co nás osobně trápí asi nejvíc, je neurčitý výhled na rok 2019 a absence konkrétních odhadů k úsporám na nákladech a širší restrukturalizaci společnosti. V USA se společnost odklání od trhu s levnými sedany a chce se soustředit na velké SUV a pickupy, čínskému trhu představí nové modely vozů a v Evropě přistoupí k prudkému sekání nákladů. Výsledkem těchto snah v roce 2019 by mělo být alespoň „zvýšení tržeb a ziskovosti“, což je v kontrastu s GM, jenž na ten samý rok namaloval čistý zisk, který předčil i nejoptimističtější odhady trhu (6,5 až 7,0 USD na akcii).

Sečteno a podtrženo, management zjevně pořád nemá jasno, jak společnost otočit správným směrem, což ostatně sám přiznává. U molocha typu Ford mu to asi těžko vyčítat. Do roku 2019 nás navíc čekají další problémy. Jednorázové výdaje na navýšení penzijního fondu, mimosoudní vyrovnání s americkými odbory UAW, Brexit (Ford je zde extra exponován) a možnost stávek v zavíraných fabrikách. A to se nacházíme na vrcholu automobilového cyklu.

Po vlažné prvotní reakci akcie nabraly tempo a posilují o 4 %.