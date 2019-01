Souhrn 24.1. - trhy zazdil Ross, ECB vcelku v souladu s odhady, euro slabší, ropa se hledá, BCPP kvůli bankám nakonec v minusu

12.h - Evropa čeká na výstupy z ECB, euro slábne, ropa nejistá kvůli Venezuele, BCPP lehce v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při opětovně pouze podprůměrné likviditě lehce oslabila.Evropské trhy ve druhé polovině dne neudržely dopolední optimistickou náladu. Na vině odpoledního zhoršení sentimentu jsou především výstupy z ECB a komentáře amerického ministra obchodu k obchodní válce s Čínou.ECB podle očekávání se sazbami nijak nehýbala, ale došlo k mírnému zhoršení jejího výhledu, což je bráno spíše negativně nehledě na fakt, že to oddálí další normalizaci sazeb.Americký ministr obchodu Ross uvedl, že dosažení případné dohody s Čínou je stále ještě na míle vzdáleno. Nutno je stále vyřešit velké množství sporných bodů a výsledná dohoda musí být funkční pro obě strany sporu.US trhy jsou v úvodu dne nejisté. Ke zmíněným faktorům se přičítá také pokračování WEF v Davosu, kde se účastníci nemohou až tak zcela shodnout na otázkách spojených s dalším ekonomickým vývojem ve světě.Svou roli hraje také pokračování výsledkového kolotoče za 4Q18. Euro po výstupech z ECB a komentářích US ministra obchodu korigovalo velkou část dopoledních ztrát vůči dolaru euru oslabuje nad 25,7. Ropa dnes velmi nejistá. Bedlivě se sleduje nejasný vývoj ve Venezuele a jeho dopady pro ropný trh. Čeká se také na zpožděné týdenní statistiky z USA. BCPP dnes do značné míry kopírovala obecný evropský akciový vývoj. Závěrečný tlak na banky zatlačil index PX lehce do červených čísel a nezvrátil to ani objemově dominantní zájem o akcie