Ross: USA jsou stále na míle vzdálené obchodní dohodě s Čínou

Americký ministr obchodu Willbur Ross dnes uvedl, že USA jsou stále na míle vzdálené dosažení obchodní dohody s Čínou. Podle Rosse je samozřejmě v zájmu země se dohodnout, ale výsledná dohoda musí fungovat pro obě strany Podle Rosse je nutné vyřešit velký počet vzájemných otázek. Z americké strany bude nutné učinit některé strukturální reformy a stanovit patřičné penalizace s cílem ustanovit normální obchodní vztahy s Čínou.Podle Rosse je tu také velký budoucí problém s čínským plánem dominovat do roku 2025 technologiím. Tomu by USA rády zabránily.A do třetice Ross zmínil také možnost přístupu US firem na čínský trh a jeho spojitost s ochranou intelektuálního vlastnictví.Na adresu březnového vypršení obchodního příměří Ross uvedl, že je obtížné nyní odhadovat v jakém stádiu budou vzájemná jednání tou dobou.