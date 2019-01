Mario Draghi ekonomice stále věří, rozhodující bude březnové zasedání

ECB na své politice podle očekávání nic klíčového nemění. Mario Draghi ovšem musel přiznat, že poslední čísla jsou pro centrální banku zklamáním. Na vině jsou podle Draghiho zejména slabá zahraniční poptávka a geopolitická rizika s obavami divokého brexitu na prvním místě. To je pro Draghiho hlavní důvod, proč ekonomika stále potřebuje podporu centrální banky. Na druhé straně Mario Draghi spíše dál hájil názor, že zpomalení eurozóny je spíše dočasné. ECB také nadále věří tomu, že napjatější situace na trhu práce dříve nebo později potlačí jádrovou inflaci směrem vzhůru. Ekonomice by také měl pomoci o poznání zdravější bankovní sektor.Mario Draghi dnes zjevně nechtěl výrazně měnit jakékoliv nastavení měnové politiky ani komunikaci. Dál tedy nechává ve hře možnost růstu sazeb v druhé polovině roku. Otevřeně ale přiznává, že kritické bude, jak rychle některá rizika odezní. Z pohledu ECB bude asi zásadní březnové zasedání, kdy řada nezodpovězených otázek ohledně brexitu nebo německých automobilek může být zodpovězena a ECB bude mít na stole novou prognózu.Dnešní lehce holubičí komentář otevírá možnost ke změně komunikace (natažení období stabilních záporných sazeb za horizont 2019) na březnovém zasedání. To ale trhy (zatím na rozdíl od nás) tak jako tak do značné míry očekávají a euro by na to nemělo reagovat výrazně negativně.