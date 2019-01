Erasmus+ v roce 2017: další rekordní rok

V roce 2017 Evropská unie investovala do programu Erasmus+ rekordních 2,6 miliardy eur, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 13 %. Díky tomu bylo možné poskytnout mladým lidem více příležitostí než kdy předtím. Údaje ve zprávě ukazují, že Erasmus+ je na dobré cestě ke splnění svého cíle, tedy poskytnout v období 2014 až 2020 podporu 3,7 % mladých lidí v EU. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že se program stále více otevírá lidem ze znevýhodněného prostředí a menším organizacím.

Podpora tohoto programu je nejsilnější v historii. Během úspěšné kampaně v roce 2017, která si připomínala 30 let programu Erasmus, se ve 44 zemích uskutečnilo 1 900 akcí, jichž se zúčastnilo přes 750 000 lidí. To podtrhuje úlohu programu Erasmus+ a předchozích souvisejících programů jako nástroje, který mladým lidem pomáhá rozvíjet kompetence a zažít, co znamená být Evropanem.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics k tomu uvedl: „V roce 2017, kdy jsme slavili tři desetiletí trvání programu Erasmus, pomáhal tento program opět rozšiřovat horizonty, podporovat kulturní výměny a otevírat nové příležitosti na poli vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Dnes zveřejněná data potvrzují klíčovou úlohu programu Erasmus+ při budování silnější, inkluzivnější a odolnější Evropy. V rámci nového dlouhodobého rozpočtu EU chceme pokračovat s ještě rozsáhlejším a kvalitnějším programem, abychom mohli ještě více investovat do mladých Evropanů z mnohem širšího okruhu prostředí.“

V roce 2017 podpořil program Erasmus+ rekordní počet téměř 800 000 lidí, aby mohli studovat, vzdělávat se nebo vykonávat dobrovolnickou práci v zahraničí; to je o 10 % více než v roce 2016. Financoval také spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi a podniky. Celkově se do 22 400 projektů zapojilo 84 700 organizací. Díky programu mohlo více než 400 000 vysokoškolských studentů, stážistů a pracovníků strávit v akademickém roce 2016/2017 určitou dobu na studiích či odborné přípravě v zahraničí nebo tam vyučovat; to zahrnuje asi 34 000 grantů pro studenty a pracovníky na obousměrnou mobilitu v oblasti vzdělávání mezi EU a partnerskými zeměmi celého světa. Na třech předních místech pomyslného žebříčku zemí, které vyslaly nejvíce studentů, se umístila Francie, Německo a Španělsko. K nejpopulárnějším destinacím pak patřilo Španělsko, Německo a Spojené království.

Výroční zpráva znovu zdůrazňuje, že program Erasmus+ je mnohem více než program pro studenty a pracovníky vysokých škol. Nadále totiž nabízel příležitosti studentům a pracovníkům v oblasti odborné přípravy (160 000), mladým lidem a pracovníkům s mládeží (158 000) a pracovníkům v rámci vzdělávání dospělých (6 400). Také učitelé a zaměstnanci škol (47 000) a jejich žáci (110 000) mohli využívat výhod projektů spolupráce. Kromě každoročního Evropského týdne sportu bylo v rámci programu financováno 162 sportovních projektů včetně deseti neziskových sportovních akcí, do nichž se zapojilo celkem 930 organizací.

Erasmus+ je také čím dál dostupnější pro ty, jimž může být ku prospěchu nejvíce: totiž účastníkům ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, jimž nabízí více příležitostí a poskytuje dodatečné finanční prostředky . V roce 2017 se do činností programu Erasmus+ v oblasti mobility ve vysokoškolském vzdělávání zapojilo téměř 21 000 znevýhodněných studentů a pracovníků. To je od roku 2014 celkem přes 67 500 účastníků vysokoškolského vzdělávání z řad znevýhodněných osob, včetně téměř 2 000 účastníků se zvláštními potřebami.

Program také v roce 2017 prošel určitou proměnou, aby do něj bylo možné začlenit strategické priority EU v oblasti digitálních dovedností v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, mimo jiné prostřednictvím inovativních učebních plánů a metod výuky. Například nová mobilní aplikace Erasmus+ byla od svého spuštění v polovině roku 2017 stažena a nainstalována více než 55 000krát a od roku 2014 využilo online jazykové vzdělávání více než 380 000 lidí, z toho téměř 5 500 nově příchozích uprchlíků.

Erasmus+ a předchozí související programy patří k nejúspěšnějším programům EU. Již od roku 1987 nabízejí zejména mladým lidem možnost získat nové zkušenosti prostřednictvím pobytu v zahraničí. Aktuální program Erasmus+, jenž probíhá v období 2014–2020, disponuje rozpočtem 14,7 miliardy eur a příležitost v zahraničí studovat, účastnit se odborné přípravy, získat pracovní zkušenosti a věnovat se dobrovolnické činnosti poskytne asi 3,7 % mladých lidí v EU. Místní působnost programu se rozšířila z původních 11 zemí v roce 1987 na dnešních 33 (všech 28 členských států EU a dále Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Programu se mohou účastnit také partnerské země z celého světa.

Na zasedání konaném v listopadu 2017 se vedoucí představitelé EU dohodli na posílení mobility a výměn, mimo jiné podstatným rozšířením programu Erasmus+ a jeho inkluzivnosti, aby se mohl zaměřit na všechny kategorie účastníků vzdělávání.

V květnu 2018 předložila Komise ambiciózní návrh nové podoby programu Erasmus s cílem zdvojnásobit jeho prostředky v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 na 30 miliard eur. Záměrem je ztrojnásobit počet účastníků na 12 milionů a zajistit, aby byl tento program ještě více inkluzivní a přístupný lidem z různých prostředí, jakož i více mezinárodní.

Program rovněž podpoří úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, což je politická priorita EU, která má zajistit, aby studiu, učení ani výzkumu nestály v cestě hranice.

