12.h - Evropa čeká na výstupy z ECB, euro slábne, ropa nejistá kvůli Venezuele, BCPP lehce v plusu

Evropské akciové trhy dnes dopoledne rostou. Pozornost je stále upřena především do švýcarského Davosu na tamní WEF. Přední finančníci nejsou, zdá se, zcela jednotní v pohledu na možný další ekonomický vývoj ve světě. Na začátku týdne to bylo výrazněji negativně laděné.Čeká se také na dnešní výstupy z ECB. Pohyb sazeb se neočekává, ale zásadnější komentáře a výhledy už ano.Trhy jistě i nadále zvažují dopady nové smlouvy mezi Německem a Francií.Přicházejí také nové výsledkové zprávy. Euro dopoledne silněji oslabuje vůči dolaru euru oslabuje k úrovni 25,7. Ropa se zatím jen obtížně vyrovnává s děním ve Venezuele, kde opoziční lídr jmenoval sám sebe prezidentem. US prezident nového prezidenta uznal, ten stávající vyhostil US diplomaty ze země a USA hrozí dalšími sankcemi na venezuelský vývoz . Situace je tedy velmi komplikovaná. Pondělní svátek v USA také odsunul o jeden den zveřejnění obvyklých týdenních statistik z USA. BCPP dopoledne lehce roste podle evropského vzoru. Aktivní je v tomto ohledu především ČEZ a daří se také Erste O2 . Domácí banky dnes mírně oslabují.