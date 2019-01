Šéf VW: Nejlevnější malá auta nemohou být elektrická

Podle předsedy představenstva automobilky VW Hanse Dietera Pötche není pravděpodobné, že by malé levné vozy mohly být v dohledné době na elektrický pohon. Podle Pötche jsou zatím hlavním důvodem příliš vysoké ceny baterií, které nedovolují jejich zástavbu do malých a levných vozů, protože tím by se jejich cena musela podstatně zvýšit, což by nenašlo odezvu na trhu. Elektromobilita e teprve na svém začátku a stejně jako všechny dosavadní převratné novinky bude se nejdříve rozvíjet u vozů vyšších tříd a vyšší cenové hladiny. Malé a levné vozy budou ještě zřejmě po delší odkázány na klasické způsoby pohonu.Pode Pötche se VW podařilo stlačit míru dostupnosti elektromobility na úroveň modelu Golf v jeho 8. modelové generaci. Níže to zatím nepůjde.