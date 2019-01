Věk robotů přichází

Proč firmy investují do robotiky? Vedle průmyslových podniků projevují zájem zejména odvětví finančních služeb. Banky a pojišťovny jsou mezi prvními, kdo zahajují obří projekty robotické automatizace. Právě finanční instituce mají zřejmě dojem, že robotika představuje slibnou cestu k další automatizaci procesů.

Moderní technologie nabízí mnohem více, než jen náhradu manuální práce. Ať už jde o podporu škálovatelnosti, nebo o přidávání nových aktivit vytvářejících přidanou hodnotu. Řada bank vybudovala podpůrná oddělení, která využívají vzdálené i bližší zahraniční zdroje, a přehlížela jejich neefektivnost, protože se zaměřovala na pouhé snižování nákladů na zaměstnance.

Nedávná vlna zavádění robotizace a automatizace v celém odvětví byla vyvolána taktickými cíli ke snížení nákladů se silným zaměřením na automatizaci podpůrných aktivit. V tomto ohledu lze tento proces vnímat jako alternativu ke složitým IT integračním projektům.



Racionalizace je cestou

Bill Gates řekl: „Prvním pravidlem jakékoli technologie používané pro byznys je, že automatizace použitá pro efektivní provoz znásobí tuto efektivitu. Druhým pravidlem je, že automatizace použitá pro neefektivní provoz znásobí neefektivitu.“ Představa, že by banky mohly nahradit stovky či dokonce tisíce lidských pracovníků se rychle střetla se skutečností: nedostatečná standardizace procesů, nesrovnalosti mezi obchodními týmy a IT oddělením. Nebo neustále se měnící prostředí jsou jen pár z mnoha překážek, kterým roboti čelí na své cestě za provozní nadvládou.

Úspěšná implementace robotizace a automatizace vyžaduje nový pohled na to, jak jsou vnitřní procesy navrženy, jak jsou organizovány týmy i na to, proč vůbec určité kompetence existují. Například nahradíme osobu, která provádí X činností za den při nákladu Y za rok, strojem, který stejný úkol splní při nižších nákladech. V mnoha případech jde o to, že robotizace se orientuje primárně pouze na samotné procesy.



Christian Busk Hededal, vedoucí oddělení Big Data & AI v Saxo Bank uvádí: „Díky umělé inteligenci a strojovému učení máme tři hlavní oblasti zájmu: informační stroje založené na využívání umělé inteligence, prediktivní analýza a personalizovaný marketing. Chceme umět poskytnout ty správné informace správným klientům jako součást našich zákaznických služeb.“



V krátkodobém horizontu bude odpovědnost procesních manažerů stále důležitější. Nejen, že budou odpovědní za definici toho, co jsou efektivní procesy, ale budou muset také zajistit, že roboti odvádějí správnou práci. Procesní manažeři budou shromažďovat informace a znalosti v rámci celé organizace a spolupracovat s technologickými týmy





Temná budoucnost?

Hodně se mluví o technologické singularitě tedy o bodu, kdy umělá inteligence překoná lidskou inteligenci, což by podle některých lidí mělo vést k nejrůznějším katastrofickým scénářům. Ale co když skutečná singularita bude okamžik, kdy technologie funguje jen jako katalyzátor, který nám poskytne novou víru v naši vlastní lidskou vynalézavost?