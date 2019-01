Rozbřesk: ECB ustojí poslední várku slabých čísel a nic zásadního nezmění…

ECB na svém prvním letošním zasedání pravděpodobně udrží “nervy na uzdě” a na své politice ani komentáři nebude měnit prakticky nic. V průběhu prosince sice výrazně narostlo napětí na trzích a utáhly se finanční podmínky. V průběhu ledna už se ale situace částečně stabilizovala a především se postupně utáhlo rozpětí mezi výnosy německých a periferních dluhopisů - italské výnosy oproti úrovním od začátku prosince poklesly skoro o 70 bps. Mario Draghi a jeho družina tedy nejsou pod přímým tlakem trhů.



Při pohledu na poslední várku makročísel se spíš zdá, že ECB bude časem trápit přepisování makro-výhledu. Velice slabý listopadový průmysl ukazuje na slabší konec roku 2018 a vedl nás i řadu dalších hráčů na trhu ke snížení odhadu růstu i pro tento rok - v našem případě na 1,5 %, zatímco ECB stále optimisticky očekává 1,7 %. Na dnešním zasedání ovšem Mario Draghi pravděpodobně v důsledku toho výrazně nezmění stávající komunikaci, pouze zmíní, že vzhledem k prognóze převažují “negativní rizika”. Trochu klidu může dnes navíc dopoledne přinést nová várka PMI v eurozóně, pokud ukáže na stabilizaci podnikatelských nálad na začátku roku.



ECB i proto ponechá pravděpodobně nadále otevřenou možnost prvního růstu sazeb na konci tohoto roku. To je zatím i naše sázka, se kterou ovšem trhy zatím příliš nepočítají. Současný výkonný výbor ECB navíc v tomto roce projde zásadní proměnou a Maria Draghiho nahradí nový guvernér - k zásadnějším změnám v dlouhodobé komunikaci by byly zapotřebí skutečně pádné důvody.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Na českou korunu negativně dopadla slova nového centrálního bankéře Tomáše Holuba, který nenechal nikoho na pochybách - on s vysokou pravděpodobností ruku pro růst sazeb v únoru nezvedne. Tomáš Holub měl přitom historicky poměrně velký vliv na rozhodování guvernéra Jiřího Rusnoka (který byl do této doby naladěn na jestřábí notu). (Nejen) naše sázky na únorový růst sazeb jsou tedy ohroženy. Uvidíme, zda ještě v následujících dnech uslyšíme další centrální bankéře.



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu vládne stále velmi poklidná atmosféra - jakoby trh vyčkával, zda dnes prezident ECB Draghi něčím překvapí. No, uvidíme (viz úvodník). Poklidnou atmosféru před odpoledním zasedáním ECB by dnes mohla zčeřit čerstvá data o podnikatelské náladě v eurozóně. Indexy PMI byly v uplynulém kvartále velmi slabé a tak je trh bude bedlivě sledovat. Pokud data skončí opět hluboko pod hladinou 50 bodů, tak se to euru nemusí líbit.



Ropa

Ropný trh dává v posledních dnech zapomenout na zvýšenou volatilitu z konce roku. Navzdory růstu zásob surové ropy o 6,6 mil. barelů, jenž včera reportoval Americký petrolejářský institut, se tak cena ropy Brent i nadále drží těsně nad 60 USD/barel.



Výraznější pozornost si zaslouží aktuální dění ve Venezuele. Americký prezident Trump totiž uznal vůdce venezuelské opozice Guaida jako oficiálního reprezentanta této jihoamerické země. Trump zároveň oznámil, že USA přitvrdí vůči vládě prezidenta Madura, aby napomohly obnovení demokracie. V tomto ohledu se diskutuje zejména o rozšíření sankcí na ropný sektor, což by byla další rána pro kolabující venezuelskou produkci. Ta klesla jen od roku 2017 na polovinu a aktuálně se pohybuje těsně nad hranicí 1 mil. barelů denně.



Sankce by však mohly způsobit nemalé problémy i pro americké rafinérie, které využívají venezuelskou těžkou ropu. Tento typ ropy je totiž na trhu nedostatkovým zbožím, proto by její výpadek pravděpodobně vedl - i s ohledem na implementaci regulace IMO 2020 - k rozevírání produktových spreadů ve prospěch středních destilátů (zejm. dieselu).