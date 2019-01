Pět otázek pro ECB

Hlavní událostí dnešního dne je zasedání Evropské centrální banky. Očekávání sice nejsou nastavena na významné změny trendu měnové politiky, i tak ale existuje hned několik otázek, na které je v souvislosti s vývojem posledních týdnů potřeba se zaměřit.

ECB s koncem roku 2018 ukončila čisté nákupy aktiv v rámci programu kvantitativního uvolňování. Na posledním, tj. prosincovém, zasedání téhož roku pak guvernér Mario Draghi představil prognózu s revizí směrem dolů jak v případě ekonomického růstu, tak i inflace. Bilance rizik byla vyhodnocena jako vyrovnaná. Od té doby se však nálada ohledně ekonomického vývoje a sentimentu trhů změnila, proto, jak uvádí například agentura Reuters, je potřeba se začít ptát.

Změní ECB posouzení rizik?

Některá data přicházející z evropské ekonomiky, především pak z Německa, naznačují zpomalující dynamiku růstu, dost možná silnější, než s čím pracovaly původní odhady. Dokonce i sám Draghi v minulém týdnu uvedl, že by toto zpomalení mohlo být mnohem delší, než se čeká, proto bude nadále potřeba měnové politiky v její aktuální uvolněné formě. Možnost propadu do recese však centrální bankéř odmítl.

Představu o trvajícím optimismu ze strany ECB mohla částečně narušit informace o tom, že někteří členové Rady guvernérů již v prosinci vyzdvihovali sílu možných rizik poklesu růstu. I přesto je však centrální banka nakonec vyhodnotila jako vyrovnaná. Otázkou je, zda tomu tak bude i v lednu, případně zda dojde na změnu přístupu (rizika mohou být například vyhodnocena jako vyrovnaná avšak s možností vychýlení směrem k pomalejšímu růstu). Aktuální odhady se přiklání k první variantě, přičemž možnou revizi přiřazují spíše až k březnovému zasedání, kdy bude mít ECB k dispozici více dat a s nimi i aktualizovanou prognózu.

Jak to bude se sazbami - změní se forward guidance?

Další otázkou je výhled sazeb. V tomto případě platí, že by úroky měly zůstat na aktuálních úrovních alespoň do léta 2019. Odhady sice nepracují se změnou této forward guidance, avšak vzhledem ke zpomalujícímu růstu, stále slabší inflaci a k rizikům v podobě brexitu či eskalace obchodní sporů a dalších se tržní výhled zvýšení úroků (konkr. hike depozitní sazby o velikosti 10 bazických bodů) přesunul z konce roku 2019 do roku 2020.

V tomto směru bude ECB závislá na evropských datech a dalším vývoji v zahraničí a na trzích. Možná změna forward guidance by dle očekávání mohla přijít až na červnovém zasedání, kdy se budeme blížit k časovému vymezení „alespoň do léta 2019“.

Kdy ECB očekává zrychlení inflace?

Jedním z nejsilnějších faktorů, který ovlivňuje výhled sazeb, je právě nadále skomírající inflace, především její jádrové vyjádření. V tomto případě je možné zmínit nedávný komentář členky Výkonné rády ECB Sabiny Lautenschlägerové. Ta poukázala na fakt, že zpomalení tempa růstu cen i ekonomické expanze bylo očekáváno, zatímco forward guidance ohledně sazeb zůstala beze změny. Z toho důvodu nevidí důvody k výraznějším změnám úrokového výhledu.

Určitou podporu by v jinak očekávaném spíše holubičím komentáři Maria Draghiho mohla představovat zmínka o optimismu v jádrových složkách inflace, především v oblasti sílících evropských mezd.

Podpoří slabší evropská data nový program přísunu likvidity?

Zápis z prosincového zasedání ECB naznačil možnou debatu ohledně poskytování dlouhodobých půjček ze strany ECB směrem k evropským bankám, podobně jako tomu bylo u programu TLTRO (cílené a dlouhodobé refinančních operace).

V roce 2020 bude splatných 420 miliard euro, které ECB prostřednictvím TLTRO poskytla evropskému finančnímu systému. Spekuluje se, že vzhledem k trvající potřebě podpory a ke snaze nesnižovat bilanci centrální banky by mohl být přestaven nový program nesoucí se v podobném duchu.

Je ECB připravena na případný tvrdý brexit?

Z pohledu devizových trhů je verze tvrdého odchodu Velké Británie z EU méně pravděpodobná. I tak ji ale nelze vyloučit. Jak by se v takovém případě zachovala ECB či jak by tato událost ovlivnila výhled sazeb, to jsou jedny z mála otázek, které mohou na dnešním zasedání rovněž zaznít.

Opatrný Draghi s nádechem holubice

Vývoj eura pár dní před zasedáním nevykazoval výraznější nervozitu. Byť existují mnohé otazníky, včetně těch výše zmíněných, neočekáváme, že by v lednu došlo na jakékoliv klíčové změny. Evropská centrální banka se tak i nadále bude držet již dříve představené strategie, což však nevylučuje možné výkyvy kurzu reagujícího na rétoriku guvernéra Draghiho během tiskové konference.

Přikláníme se k tomu, že se Draghi bude držet opatrného tónu, v jehož rámci naznačí další postup silně v závislosti na datech přicházejících z evropské ekonomiky. Důraz by přitom měl klást na možná rizika zpomalení růstu jak ta zahraniční (obchodní války), tak především ta domácí, jako je brexit či (ne)přechodnost faktorů ovlivňujících evropský průmysl.

Ještě před samotným zasedáním budou ostře sledované výsledky indikátorů PMI segmentu průmyslu a služeb napříč eurozónou. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1372 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,20 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1312 do 1,1429 EURUSD.*

Koruna pod tlakem holubičího komentáře

Koruna se pod tlakem holubičího komentáře člena bankovní rady ČNB Tomáš Holuba o možnosti pozdržení dalšího růstu sazeb dostala až k hranici 25,70 za euro. Posun na slabší úrovně byl rovněž pozorován u korunových FRA 1x4, ze kterých při srovnání s tříměsíční sazbou Pribor vyplývá, že finanční trhy přiřazují únorovému hiku o velikosti 25 bazických bodů pravděpodobnost jen zhruba 10 %.

Co se týče dat, dnes bude zveřejněna podniková a spotřebitelská důvěra za leden. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,70 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,65 až 25,73 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,47 až 22,72 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.