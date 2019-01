Mzdy v ČEZ vzrostou o 6 % (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Vedení ČEZ se dohodlo s odbory na 6% růstu mezd v letošním roce.

Evropské akcie budou po otevření trhů teprve hledat svůj směr.

Dnes se dočkáme řady předstihových PMI ukazatelů za leden z Francie, Německa i celé eurozóny. Mělo by u nich dojít k mírnému meziměsíčnímu zlepšení.

Dnes ve Spojených státech reportuje dvacítka firem, kde mezi těmi známějšími jsou Intel či Starbucks.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech včera alespoň z části odmazaly úterní ztráty. Dow Jones vzrostl o 0,7 %, S&P 500 posílil o 0,2 % a technologický Nasdaq si polepšil o 0,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe dařilo výrobcům nezbytného zboží (+1,2 %) a sektoru utilit (+1,1 %). Největší ztrátu zaznamenaly energetické společnosti, a to o rovné jedno procento. Důvodem byl pokles cen ropy na světových trzích kvůli zveřejnění překvapivě vyšších zásob ropy ve Spojených státech. Celkově však na trzích panovala optimistická nálada, a to především díky velmi slušným hospodářským výsledkům společností, které je včera zveřejňovaly. Nejvíce investory potěšila firma United Technologies, která dodává součástky do leteckého průmyslu. Její ziskovost překonala očekávání o 27 %. Akcie společnosti na to reagovaly více jak 5% růstem. Dobrou náladu investorů podpořil také americký prezident Donald Trump svým vyjádřením o kvalitě probíhajícího vyjednávání obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Zdůraznil, že USA v každém případě z této situace vyjdou jako vítěz. Buď se uzavře obchodní dohoda, nebo se zvýší dovozní cla z 10 % na 25 % na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD.

Společnost Google se odvolá proti rozhodnutí francouzského úřadu pro ochranu dat, který mu udělil pokutu 50 mil. EUR za porušení pravidel GDPR. O celé kauze jsme již informovali v úterý. Prozatím přišlo jen strohé vyjádření tiskové mluvčí společnosti Google o odvolání. Více informací zatím není k dispozici.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují dnešní obchodování převážně ziskově. Menší ztráty, do výše jedné desetiny procenta, zaznamenávají pouze Indie a Japonsko. Zbytek regionu roste až o 1,3 % v případě Jižní Koreje. V rámci japonského indexu Nikkei 225 nejvíce ztrácí výrobci luxusního zboží (-1,3 %). Větším ztrátám brání hlavně technologické firmy, jejichž akcie rostou o téměř 2,2 %.

ČEZ

Odbory energetické společnosti ČEZ se po několikaměsíčním jednání s vedením společnosti dohodly na růstu mezd pro letošní rok. Obě strany podepsaly dodatek kolektivní smlouvy, jenž počítá s růstem mezd o šest procent. Výjimkou je část zaměstnanců se smluvní mzdou, ti si polepší pouze o 3,7 %. Celá skupina ČEZ má přibližně 5500 zaměstnanců, z nich dvě třetiny jsou zaměstnanci pobírající tarifní mzdu a zbylá třetina pobírá smluvní mzdu. V naší poslední analýze jsme předpokládali růst mezd o 4 %, což je méně, než dohodnutý nárůst. Tento nárůst tak může mít negativní dopad do ziskovosti společnosti a tím i mírně negativní vliv na samotnou cenu akcie.