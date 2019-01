Wall Street jako na horské dráze (24.1.2019)

Obchodování na trzích v zámoří včera provázela zvýšená volatilita, když akciové indexy nejprve otevřely do plusu, následně propadly pod včerejší závěr a nakonec opět zavelely k růstu. Akcie Procter & Gamble zapříčinily úvodní růst indexu Dow Jones až o 300 bodů na hodnotu 24.700 bodů, kde se posléze kurz vývoje otočil do záporných hodnot. Druhá polovina obchodní seance ovšem patřila zase zeleným číslům a index zpevnil o 0,7 % do plusu.Prozatím zveřejnilo své kvartální hospodaření 14 % společností z indexu S&P 500 . Z nich necelých 73 % překonaly očekávání analytiků, nicméně pouze 58,7 % společností predikovalo zvýšení odhadů tržeb. Za zmínku určitě stojí včerejší výkon akcií společnosti IBM , které chvíli po otevření posílily o více než 10 %. Akcie společnosti včera zaznamenaly největší denní nárůst za poslední dekádu a zakončily + 7,60 %.