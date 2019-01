USA uznaly opozičního prezidenta Venezuely

Ropný trh dává v posledních dnech zapomenout na zvýšenou volatilitu z konce roku. Navzdory růstu zásob surové ropy o 6,6 mil. barelů, jenž včera reportoval Americký petrolejářský institut, se tak cena ropy Brent i nadále drží těsně nad 60 USD /barel.Výraznější pozornost si zaslouží aktuální dění ve Venezuele. Americký prezident Trump totiž uznal vůdce venezuelské opozice Guaida jako oficiálního reprezentanta této jihoamerické země. Trump zároveň oznámil, že USA přitvrdí vůči vládě prezidenta Madura, aby napomohly obnovení demokracie. V tomto ohledu se diskutuje zejména o rozšíření sankcí na ropný sektor, což by byla další rána pro kolabující venezuelskou produkci. Ta klesla jen od roku 2017 na polovinu a aktuálně se pohybuje těsně nad hranicí 1 mil. barelů denně.Sankce by však mohly způsobit nemalé problémy i pro americké rafinérie, které využívají venezuelskou těžkou ropu. Tento typ ropy je totiž na trhu nedostatkovým zbožím, proto by její výpadek pravděpodobně vedl - i s ohledem na implementaci regulace IMO 2020 - k rozevírání produktových spreadů ve prospěch středních destilátů (zejm. dieselu).