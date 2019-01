Wall Street jako na horské dráze

Obchodování na trzích v zámoří dnes provázela zvýšená volatilita, když akciové indexy nejprve otevřely do plusu, následně propadly pod včerejší závěr a nakonec opět zavelely k růstu. Pozitivní sentiment zavládl především díky dobrým hospodářským výsledkům několika těžkých vah jako IBM, United Technologies a Procter & Gamble. Poslední dvě zmíněné akcie zapříčinily úvodní růst indexu Dow Jones až o 300 bodů na hodnotu 24.700 bodů, kde se posléze kurz vývoje otočil do záporných hodnot. Druhá polovina obchodní seance ovšem patřil zase zeleným číslům a index zpevnil o 0,7 % do plusu.

Z aktuálně probíhající výsledkové sezóny mají investoři víceméně smíšené pocity. Prozatím zveřejnilo své kvartální hospodaření 14 % společností z indexu S&P 500. Z nich necelých 73 % překonaly očekávání analytiků, nicméně pouze 58,7 % společností predikovalo zvýšení odhadů tržeb. Dosavadní průběh tak můžeme hodnotit jako určité zpomalení americké ekonomiky v porovnání s předchozími lety, kdy firmám rostly zisky jako na běžícím páse.

Za zmínku určitě stojí dnešní výkon akcií společnosti IBM, které chvíli po otevření posílily o více než 10 % díky včerejším reportovaným datům za uplynulý kvartál. Tvrdá čísla nepřinesla až tolik pozitivní překvapení, nicméně trhy očividně očekávaly horší zprávy. Akcie společnosti dnes zaznamenaly největší denní nárůst za poslední dekádu a zakončily + 7,60 %.