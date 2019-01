Akcie, která od léta ztrácí 50 %, ale podle UBS dosáhne nových maxim

Kors je podceněnou globální růstovou akcií. Tak vnímá tento titul Jay Sole z banky UBS, která jí zařadila mezi nejlepší akciové tipy na letošní rok. Jak jsme viděli včera, banka je obecně pojímá tak, že jde v podstatě o kontrariánské sázky, podívejme se, jak je tomu u Kors.



Trh se podle UBS domnívá, že portfolio značek společnosti Kors (boty, oblečení, tašky...) je slabé a nedává naději pro růst. Banka ale na základě svého vlastního průzkumu tvrdí opak: Značky jsou silné a měly by v následujících pěti letech generovat růst zisků na akcii ve výši 8 %. UBS tak nastavila cílovou cenu na 80 dolarů za akcii a PE by mělo u tohoto titulu růst z hodnoty 8 (počátek roku) na 16. Pravděpodobnost posílení ceny akcie k oslabení tu pak prý je na5:1.Takto navnazeni pozitivním výhledem, podívejme se sami na to, co nám firma o sobě říká. Kors dokázal za posledních 12 měsíců vydělat 5 miliard dolarů na tržbách a 1 miliardu na provozním toku hotovosti. Investice dosáhly 156 milionů dolarů a asi 840 milionů dolarů mu tedy zbylo pro akcionáře, věřitele, na akvizice, či hromadění hotovosti v rozvaze. V průměru za posledních pět let takhle vydělal asi 700 milionů dolarů , poslední tři roky je tento standard ale znatelně výš:Zdroj: MorningstarJe zajímavé, že beta této akcie se pohybuje na nízkých hodnotách – kolem 0,4. To naznačuje, že systematické riziko této společnosti a titulu se nachází dost nízko. Pokud tomu tak skutečně je, pohybuje se současná požadovaná návratnost akcie něco nad 5 %. Co by tak ospravedlnilo kapitalizaci ve výši o něco málo převyšující 7 miliard dolarů? Pokud by tok hotovosti firmy stejně jako ony zisky na akcii rostl o oněch 8 % a pak by tempo růstu postupně kleslo na cca 2,5 %, hodnota takového toku hotovosti by dosáhla 40 miliard dolarů! Což je číslo ve srovnání s kapitalizací neuvěřitelné a trh je očividně ohledně schopnosti generovat hotovost (která se nakonec skutečně dostane k akcionářům) mnohem skeptičtější.Pokud by ona částka 0,84 miliardy dolarů (volný tok hotovosti za posledních 12 měsíců – s tím, že ten celý „patří“ akcionářům) vůbec nerostla, stále by se současná hodnota tohoto toku hotovosti pohybovala na vysokých 16,5 miliardách dolarů . Kapitalizaci by „ospravedlnil“ až tok hotovosti dlouhodobě klesající asi o mínus 6 % ročně. Je tedy zřejmé, proč UBS hovoří o skepsi trhu ohledně síly značek a jejich schopnosti generovat růst. A je také zřejmé, že pokud má banka byť umírněné pozitivní růstové očekávání, její odhady hodnoty akcie jsou vysoko nad její současnou cenou na trhu. Akcie od konce léta oslabila asi o 50 % (jde tedy o skutečně o kontrariánskou sázku), ale jak bylo uvedeno, banka čeká, že se opět vyhoupne na ještě vyšší maxima.