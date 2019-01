Ken Rogoff: Kryptomeny nenahradia klasické peniaze

Na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) s názvom Budovanie udržateľnej krypto architektúry v Davose vo Švajčiarsku jeden z najvýznamnejších profesorov ekonomiky na svete povedal, že kryptomeny nie sú nič viac ako len klasická bublina a šanca, že nahradia klasické peniaze je prakticky nulová.



“Myslím si, že je to transparentná bublina” povedal Ken Rogoff, profesor ekonómie na Harvardskej univerzite.

Po náraste o 1,000% voči americkému doláru v roku 2017 odvtedy klesla hodnota Bitcoinu o viac ako 70%. Volatilita neregulovaných krypomien prilákala mnoho kontrolných úradov, najmä preto, že sa do kolotoča kryptomien vrhli kopy neskúsených investorov s nádejou, že dosiahnu veľké výnosy. Pri tom o kryptomenách netušili takmer nič a vôbec ich nezaujímala technológia.



“Kryptomeny sú len lotéria”

V novembri minulého roka Komisia USA pre cenné papiere a burzy prijala opatrenia proti krypto projektom. Americké ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovanie prípadných manipulácií s cenami.

Rogoff prirovnal investovanie do kryptomien k lístku v lotérii. Po rozhovoroch na fóre pridal aj anekdotu o jeho dieťati a Bitcoin zhrnul ako nepredvídateľný.

“V roku 2012 moja dcéra, ktorá mala v tom čase 13 rokov, vyťažila 24 BTC a vlastnila ich. Povedala mi, že jej niekto ponúkol darčekovú kartu Amazon a že čo má robiť. Povedal som jej, aby ich predala, “povedal Rogoff.

Tiež dodal, že možnosť, že kryptomeny nahradia klasické peniaze ako dolár alebo libra je v podstate nulová.

Použitím príkladov od biblického obdobia používania mincí k tomu, ako Čína na niekoľkokrát vyvíjala papierové peniaze, zdôrazňuje, ako sa fiat mena vždy vyvíja, reguluje a agreguje verejnosť.

“Sľubujem vám, že tu je “koniec hry”. Myslím, že vymoženosť robiť anonymné transakcie, v porovnaní s fiatom nie je pridaná hodnota, “povedal Rogoff. “Chcem však byť jasné – nemyslím si, že [kryptomeny]sú bezcenné.” Povedal, že nejaké využitie v budúcnosti určite mať budú.

