Čo sa zmenilo od posledného zasadnutia ECB? (preview zajtrajšieho zasadnutia)

Zajtra zasadá ECB. Nové makroprognózy zajtra zverejnené nebudú, čo v praxi znamená, že ECB by zajtra až také zásadné veci povedať nemala. Avšak od posledného zasadnutia sa zopár vecí zmenilo, čo by mohlo viesť minimálne k určitej zmene komunikácie.

Začnime ekonomikou. Priemyselná výroba zaznamenala v novembri (čo sú posledné dáta) mimoriadne silný medziročný prepad o 3,3%. To je len tesne nad minimami dosiahnutými počas dlhovej krízy. Čiastočne je to dané aj vysokou bázou z novembra 2017, za väčšinou efektu však stojí nižšia výroba.

Medziročná zmena priemyselnej výroby v eurozóne

Okrem toho ustúpili aj inflačné očakávania. A to dosť výrazne. Od posledného zasadnutia to bolo o viac ako 8 bázických bodov. Aktuálne sú najnižšie od leta 2017 a atakujú úrovne z jesene 2016, kedy sa ešte riešili deflačné riziká. ECB síce očakáva, že silné trhy práce zatlačia nahor mzdy a týmpádom aj ceny, trhy si však myslia niečo iné. ECB pritom v minulosti zvykla počúvať signály vychádzajúce z inflačných očakávaní meraných 5Y5Y inflačným swapom (teda že aká bude priemerná inflácia v horizonte 6-10 rokov).

Vývoj inflačných očakávaní v eurozóne (červená čiara ukazuje posledné zasadnutie ECB)

Mierne negatívnou správou je jemné sprísnenie úverových štandardov. Banky ich stále uvoľňujú, avšak podstatne menej ako v predošlých kvartáloch. Navyše, spomaľuje aj rast dopytu po úveroch, čiže firmy a domácnosti sú o niečo pesimistickejšie. História ukazuje solídnu koreláciu vývoja úverových štandardov s HDP. Podľa nich by mohol rast ešte jemne spomaliť.

Vývoj úverových štandardov ECB a medziročnej zmeny HDP (@CapEconEurope)

Zlou správou číslo 4 je znižovanie prognóz rastu. MMF včera vydal revíziu svojej prognózy pre rok 2018, ktorá výrazne znižuje prognózy rastu predovšetkým pre krajiny eurozóny. Najviac v Nemecku (o 0,6%). Interné modely ECB musia naznačovať niečo podobné.

Zmena prognózy MMF v porovnaní s októbrom (@Schuldensuehner)

Je tu aj jedna pozitívna správa – situácia na trhoch sa upokojila. Index finančného napätia po prepade z konca roka výrazne poskočil a je na najvyššej úrovni od októbra. Čiže nálada na trhoch by mohla zmierniť negatívny tlak na ekonomiku.

Vývoj indexu finančných podmienok v eurozóne

Trhy sú už skeptickejšie voči ECB ako boli prednedávnom. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka je 44%, čiže hlavné očakávanie je, že ECB časom (zrejme v marci) posunie vo svojom komentári termín dokedy budú sadzby neznemené z leta minimálne na jeseň. Aj preto by nezmenená rétorika bola pre euro pozitívnou správou. Naopak, najnegatívnejším scenárom by bolo už spomínané posunutie termínu prvého možného zvýšenia sadzieb. Negatívne by euro reagovalo aj na zmenu komunikácie ohľadom rizík. Tie sú zatiaľ podľa ECB vyvážené, hoci negatívne prevládajú. Pokiaľ by povedala, že riziká sú skôr negatívne ako pozitívne, tak by to znamenalo predznačenie posunutia zvyšovania sadzieb, čo by euro nenieslo dobre.