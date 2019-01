Česko se stalo 25. nejinovativnější zemí

Bloomberg již sedmým rokem vydává index inovací Bloomberg Innovation Index, ve kterém porovnává ekonomiky světa podle sedmi metrik. Ty zahrnují výdaje na výzkum a rozvoj, přidanou hodnotu ve zpracovatelském sektoru, produktivitu, koncentraci high-tech veřejných společností a výzkumných pracovníků, efektivitu terciárního vzdělání a patentovou aktivitu. Letos Bloomberg analyzoval 95 zemí, které měly dostupná data alespoň u šesti metrik ze sedmi.

Česká republika si oproti minulému roku polepšila o tři příčky a posunula se tak na 25. místo. Nejúspěšnější byla v metrice přidané hodnoty zpracovatelského sektoru, kde obsadila už 6. příčku. Relativně dobře se jí dařilo i v metrice výdajů na výzkum a rozvoj (21. místo), v koncentraci vědeckých pracovníků (22. místo) i v patentové aktivitě (22. místo). V růstu na vyšší pozice Česko naopak brzdí efektivita terciárního vzdělání (38. místo) a množství domácích high-tech veřejných společností (47. místo).

Z regionu střední a východní Evropy se na 22. místě umístilo Polsko, které tak předběhlo Českou republiku o 3 pozice. K vysokému umístění mu dopomohla efektivita terciárního vzdělávání (16. místo) a koncentrace high-tech firem (18. místo).

První místo v indexu obhájil šestinásobný šampion Jižní Korea v těsném závěsu s Německem, které si polepšilo o 2 místa díky silné pozici ve výzkumu a vývoji a ve zpracovatelském sektoru, k čemuž velkou měrou přispěli průmysloví obři jako Volkswagen, Robert Bosch a Daimler.

Růst Německa je ale podle Juergena Michelse, hlavního ekonoma Bayerische Landesbank, poněkud ostýchavý, vzhledem k nedostatku vzdělaných pracovníků a měnících se imigračních politik. Mělo by tak vybrousit svou strategii v high-tech sektorech, jako jsou naftové motory, digitální komunikace a umělá inteligence, upřesnil Michels.

USA se poté, co loni vypadly z horní desítky, zařadily o 3 příčky výše na 8 místo zpět mezi elitní desítku. „Průměrné nebo postupně narůstající inovace už se neodměňují tak jako dříve,“ pronesl o inovacích Alber Bourla, ředitel newyorského Pfizeru na J.P. Morgan Healthcare Conference. „Potřebujeme se ujistit, že měníme způsob, jakým fungujeme tak, abychom mohli odstranit byrokratické procesy. Inovace a byrokracie jsou jako voda a olej, moc dobře se spolu nemísí.“

Vysoká patentová aktivita dopomohla k vyšším pozicím Číně (16. místo) a Izraeli, který se tak dostal do první pětky. Naopak mezi poraženými jsou Tunisko a Ukrajina, které vypadly z top 50.

Vítěz žebříčku Jižní Korea by měla dostat podporu z investic do strategických technologií a regulačního programu pro start-upy, uvedl Khoon Goh vedoucí výzkumu u Australia & New Zealand Banking Group v Singapuru. Jako problém ale spatřuje přesunutí inovací z „vysoce koncentrovaných velkých čebolů“, neboli rodinných konglomerátů. „Inovace jsou čím dál důležitějším činitelem ekonomického výkonu, zejména v asijských ekonomikách s vyšším příjmem, kde už není demografická dividenda a zpracovatelský sektor s vyšší přidanou hodnotou se přesouvá do nízkonákladových zemí regionu,“ dodal Goh.