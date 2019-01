Akcie späť v zelenom. GBPUSD po podpore odkladu BrExitu od Labouristov nad 1,30.

Negatívna nálada na akciách dlho nevydržala a po dvoch dňoch poklesu sú akcie opäť v pluse. Nadväzujú tak na pozitívnu náladu, ktorá panuje od začiatku roka. Podpornými faktormi sú holubičí FED a nádejne vyzerajúce obchodné rokovania medzi USA a Čínou. Hlavné indexy na oboch stranách Altantiku sú dnes v miernom pluse (mimo britského FTSE, ktorému škodí rast libry)

Dnešný vývoj hlavných indexov

Ako bolo naznačené, tak na devízových trhoch pokračuje v raste britská libra. Pomohla jej aj správa, že Labouristi sú údajne pripravení podporiť predĺženie BrExitu. Pokiaľ budú disciplinovaní, tak by spolu s so Škótmi, liberálnymi demokratmi a eurofilnou časťou konzervatívcov mali byť schopní takýto návrh pretlačiť. Otázne je, či je EÚ ochotná na to pristúpiť, pretože to komplikuje nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Pri aktuálnom spomalení ekonomiky by však mala mať aj EÚ záujem to ešte viac nezhoršiť. GBPUSD sa dnes po dvoch mesiacoch vrátil nad úroveň 1,30.

Vyššia volatilita panuje aj na kanadskom dolári. Tomu sa v nočných hodinách podarilo voči USD posilniť, popoludní však svoje zisky vymazal. Postarali sa o to slabé maloobchodné tržby, ktoré v novembri klesli o 0,9% (čakal sa pokles o 0,6%). Ich medziročný rast dosiahol úroveň len 0,5%. To je už druhý takýto slabý mesiac po sebe, čo naznačuje, že globálne spomalenie sa týka aj Kanady

Dnešný vývoj USDCAD

Pod tlakom je aj japonský jen. Centrálna banka na svojom zasadnutí opäť znížila svoj odhad pre infláciu pre rok 2019 (o ktorom dlhodobo tvrdíme, že je nerealistický) z 1,6% na 1,1%. Aktuálne banka zrejme nebude ďalej uvoľňovať politiku, týmto znížením inflačného výhľadu však dala zbohom akejkoľvek nádeji, že ju bude sprísňovať. Rast USDJPY napokon zastavila okrúhla hranica 100, ktorá bude pre najbližšie dni zaujímavou rezistenciou.

Vývoj USDJPY

Darí sa NZD, ktorého včera neskoro večer nakopla lepšia než očakávaná inflácia. Medzikvartálne rástla o 0,1% (čakala sa stagnácia) a medziročne ostala na úrovni 1,9%, čo je mimoriadne blízko inflačnému cieľu. Navyše na takejto úrovni je aj napriek silnému poklesu ropy, čo naznačuje solídne inflačné tlaky v ekonomike. Hoci sa zvyšovanie sadzieb nečaká, tak toto číslo znížilo pravdepodobnosť ich znižovania, čo pomáha NZD v raste.

Zajtra očakávame vyššiu volatilitu na eurových pároch. A to predovšetkým kvôli zasadnutiu ECB (tlačová konferencia sa uskutoční o 14:30) a aj predbežným januárovým indexom výrobnej dôvery. ECB má vzhľadom na posledný vývoj v ekonomike potenciál prekvapiť skôr negatívne. Okrem toho môžu v ranných hodinách môžu zahýbať AUD aj čísla z trhu práce (1:30).