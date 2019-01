Brexit Brity dlouhodobě strašit nemusí, menší země jako Česko by ale Londýn následovat neměly (Video)

Odchod Británie z Evropské unie by pro Česko neměl být inspirací, a to ani v případě, že by byl brexit nakonec úspěšný a země na něm vydělala. Na rozdíl od Británie nebo například Norska či Švýcarska totiž nemáme žádné specifikum, v důsledku kterého by nám mimo unii mohlo být lépe než v ní, řekl v rámci projektu Alter Eko ekonom z Masarykovy univerzity Vladan Hodulák vedoucímu Mendelova evropského centra Luboru Lacinovi.

