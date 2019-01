Okénko trhu: na výkonnosti US ekonomiky se takhle dlouhý shutdown negativně projeví

Předchozí jestřábí vyjádření několika členů bankovní rady ČNB tlumí nejnovější člen T. Holub. Podle jeho slov nemusí na nejbližším měnovém jednání 7. února nutně dojít ke zvýšení základní úrokové sazby. Dovede si představit i scénář, kdy bude přestávka ve zvyšování úrokových sazeb, která trvá již od listopadu loňského roku, poněkud delší a může se protáhnout na dvě i tři měnová jednání. Jeho opatrnější přístup ke zvyšování sazeb souvisí se zhoršujícím se výhledem ekonomického růstu v zahraničí, což se nepochybně promítne i do domácí ekonomiky. Při rozhodování centrálních bankéřů bude hrát roli i aktuálně nižší spotřebitelská inflace doma a v zahraničí. Uvedené faktory pak budou působit i na posunutí prvního zvýšení úrokových sazeb ze strany ECB. Koruna reagovala na Holubova slova oslabením zhruba o 0,2 % na současných EUR/CZK 25,70, zatímco zbytek regionu zůstává zhruba stabilní. Poklesem reagovala i očekávání trhu, která v posledních dnech rostla v reakci na předchozí jestřábí vyjádření členů bankovní rady.



Japonská centrální banka dnes překvapivě výrazně snížila odhad budoucí inflace. Jako důvody pro toto přehodnocení uvedla nižší ceny ropy a rizika poklesu globální poptávky. Toto vyjádření může předznamenat i rétoriku evropské centrální banky po jejím zítřejším zasedání. Podobně i ECB může posunout svá hodnocení rizik růstu, která byla doposud vnímána jako vyrovnaná, směrem dolů.



Dnes odpoledne bude zveřejněn lednový ukazatel spotřebitelské důvěry v eurozóně. V průběhu loňského roku tento ukazatel neustále ztrácel a v samotném závěru roku se jeho pokles ještě značně zrychlil. Tým RBI nicméně očekává shodně s trhem už jen mírné snížení. Obdobně jako v případě dalších předstihových ukazatelů by mělo dojít spíše ke stabilizaci na aktuálních úrovních a minulé prudké poklesy by se již neměly opakovat.



Americký vládní „shutdownu“ načal již druhý měsíc svého trvání. Dopad na výkonnost ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku tak bude výraznější, než se původně předpokládalo. Vedení amerického senátu nicméně schválilo možnost hlasování o znovuotevření vládních institucí a zvážení návrhu prezidenta Trumpa na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Financování vládních institucí by však mělo být časově omezeno s trváním pouze do 8. února. Senát by o návrhu měl hlasovat ve čtvrtek.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.