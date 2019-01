Uzavírka amerických úřadů by mohla stát víc než Trumpova zeď

Nejdelší částečná uzavírka vládních úřadů v historii USA, která dnes trvá 33 dní, by mohla stát více než zeď, kterou chce prezident USA Donald Trump postavit na hranici s Mexikem. Právě kvůli ní takzvaný shutdown primárně nastal.

Podle zprávy S&P Global Economics přišla americká ekonomika k 11. lednu o více než 3,6 miliardy dolarů. Odhaduje se, že k 25. lednu by tato částka mohla celkově dosáhnout 5,7 miliardy dolarů. To je stejné množství peněz, které Trump požaduje na stavbu zdi.

„Zatímco některé nepřímé náklady bude možné získat zpět poté, co vláda opět otevře, přímé náklady na uzavření amerických úřadů jsou již navždy ztraceny,“ napsala ve zprávě Beth Ann Bovinová, hlavní ekonomka pro USA u S&P Global Ratings Services. „Ekonomická aktivita ze ztracené produktivity z nucené dovolené vládních zaměstnanců se nenahradí.“

Bovinová rovněž předvídá, že ekonomická zátěž se ještě zhorší, čím déle bude shutdown trvat. Tím více totiž podle ní budou narůstat průměrné týdenní náklady, které se původně odhadovaly na 1,2 miliardy dolarů.

„Jak velký šok shutdown ekonomice způsobí, záleží na tom, jak dlouho bude vláda zavřená,“ uvedla. Třiatřicetidenní částečná uzavírka americké vlády začala 22. prosince, ale její konec je v nedohlednu.

Lídr republikánské většiny v americkém Senátu Mitch McConnell tento týden řekl, že plánuje vyvolat hlasování o Trumpově sobotním návrhu otevřít vládu a nabídnout dočasnou ochranu nezdokumentovaným imigrantům v rámci programu Deferred Action for Childhood Arrivals (vízový program, který chrání statisíce imigrantů, kteří přišli do USA jako děti, před deportací) výměnou za 5,7 miliard dolarů na financování zdi. Je ale nepravděpodobné, že by toto hlasování návrh schválilo. Čelní demokraté návrh v sobotu odmítli, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová jej označila za „předem ztracený“.

Ve čtvrtek budou američtí zákonodárci ohledně uzavření amerických úřadů hlasovat dvakrát. První hlasování by mělo být o plánu, podporovaném McConnellem, který rezonuje s Trumpovým víkendovým návrhem a jehož součástí je i oněch 5,7 miliardy dolarů na hraniční zeď. Druhé pak má být o demokratickém návrhu, který by zavřené americké úřady otevřel do 8. února, zatímco by obě strany hledaly shodu nad tím, jak lépe zabezpečit hranici s Mexikem.

O tom, jak je situace složitá, mohou svědčit kroky nejmenovaných blízkých poradců amerického prezidenta. Ti přišli v úterý se dvěma naprosto odlišnými názory, na co by Trump v rámci možných jednání mohl přistoupit, napsal dnes Bloomberg.

Samotný Trump se zatím nechával slyšet, že ze svého požadavku dostat na svou zeď celou požadovanou částku neuhne.



Zdroj: FOXBusiness, Bloomberg, CNN