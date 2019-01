Dyson i v roce 2018 pokračoval v závratném růstu a jeho technologie se těší stále větší oblibě

Celkový obrat společnosti vzrostl o 28 %, na 4,4 miliardy liber. Zisky se zvýšily o 33 %, na 1,1 miliardy liber.

“V roce 2018 uskutečnila společnost Dyson své největší investice do nových technologií nejen ve Velké Británii, ale i v celém světě – zejména v Singapuru, neboť právě v Asii zaznamenala zvýšený zájem o své produkty. Většina nadšených zákazníků od nás požaduje produkty na špičkové úrovni. Abychom uspokojili jejich potřeby, je třeba neustále investovat do zdokonalování našich výrobních procesů a technologií. Jsme výjimeční tím, že přibližně polovinu našich zaměstnanců tvoří inženýři a vědci. I v roce 2019 jim dáme dostatek prostoru, aby mohli pokračovat ve vývoji klíčových technologií, bez kterých by se neobešly žádné naše nové produkty. Kromě toho všeho se rychle rozvíjí i naše automobilové technologie. I do nich chceme významně investovat, protože v tomto odvětví vidí společnost Dyson budoucnost.”

Jim Rowan Dyson, CEO

Investice do modernizace výroby a výzkumu dosáhly v roce 2018 svého maxima, stejným tempem rostly i tržby, a tak zisky společnosti Dyson poprvé v historii překročily 1 miliardu liber. K nejvýraznějším investicím došlo hlavně ve Velké Británii a Asii a Dysonův celosvětový výzkumný a vývojový team nyní čítá 5 853 inženýrů a vědců. Prohloubili jsme investice do všech klíčových oblastí našich technologií – skladování energie, vytápění, robotika, strojové učení a motory. Díky rozšíření sítě vlastních prodejen pokračovaly v růstu i zisky z maloobchodu.

Nové produkty, jenž si dávají za cíl zlepšení životních podmínek, si rychle získávaly celosvětovou oblibu. Společnost Dyson proto vedle stálých investic do inovace původních technologií rozšířila i své vklady do vývoje technologií zcela nových, a to ve všech šesti oblastech svého podnikání. Jedinečná kulma Dyson AirwrapTM se objevila poprvé v prodeji v říjnu 2018 a téměř okamžitě se stala jedním z nejprodávanějších produktů společnosti Dyson. U lidí se zájmem o zdravý životní styl zaznamenaly obrovský zájem čističky vzduchu s inovovanou filtrační technologií a vysavače Dyson nové generace, jež jsou vybaveny nejmodernější technologií digitálních motorů a baterií.

Díky investici 31 milionů liber do vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii mohl Dysonův institut inženýrství a technologií přivítat ve svém kampusu v Malmesbury již druhou skupinu budoucích inženýrů. V roce 2018 byly inženýrské studijní programy ve Velké Británii jedněmi z nejžádanějších oborů. 40 % z úspěšných uchazečů o studium tvořily v tomto roce ženy, donedávna to přitom bylo pouhých 15,1 %. Byla dokončena výstavba vysokoškolského kampusu v Malmesbury, která již počítala se zvýšeným zájmem studentů a s jejich ubytováním. Další významné investice jsou plánovány i na rok 2019. Počátkem roku 2019 dojde k otevření i nového veřejného prostoru. Ponese název The Roundhouse a bude v něm kavárna, kino, studovna a s následujícími investicemi pak přibude wellness včetně bazénu.

Investice ve Velké Británii, Malajsii a Singapuru. Ve Velké Británii nadále poběží investice do výstavby nových laboratoří, které poskytnou prostor Dysonovu výzkumnému programu pro skladování energie a jednomu z největších výzkumných programů ve Velké Británii, programu robotiky. Singapurské technologické centrum se bude zdvojnásobovat a centrum designu v Malajsii vstupuje již do své páté fáze vývoje. Malmesbury, Hullavington, Londýn a Bristol neztrácejí pozice hlavních tvůrčích a inženýrských center společnosti Dyson a Dysonův institut inženýrství a technologií nadále zůstává důležitou součástí dlouhodobého plánu na podporu inženýrských studií ve Velké Británii.

Rostoucí většina zákazníku společnosti Dyson a všechny její výrobní kapacity se nacházejí v Asii. To je výsledkem dlouhodobého vývoje, který bude ještě intezivnější s uvedením Dysonova elektromobilu na trh. V důsledku toho bude stále větší část exekutivního týmu společnosti Dyson v Singapuru, aby tak mohl provádět správná rozhodnutí rychlým a efektivním způsobem. To nezmění žádný z našich investičních a náborových plánů; nicméně jsme nyní v bodě přesunu sídla vedení společnosti Dyson, abychom reflektovat rostoucí význam Asie pro podnikání společnosti Dyson.

Na obrátkách získává Dysonův automobilový vývoj. Na rozloze 750 akrů vyrostl v Hullavingtonu ve Velké Británii technologický kampus, který poskytuje moderní zázemí rostoucímu týmu automobilových vývojářů. Kombinace vlastní základny se singapurským teamem a jeho pokročilými zkušenostmi z oblasti výroby je ideálním spojením pro výrobu Dysonova elektromobilu.



V dubnu 2018 se ke společnosti Dyson připojil Roland Krueger, aby dohlížel na všechny aspekty automobilového projektu, který se blíží ke svému spuštění. Krueger byl prezidentem Infiniti Motor Company, Ltd. a od roku 2015 Senior Vice Presidentem Nissan Motor Co., Ltd.