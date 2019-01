Ostrý spor v církvi: Duka proti Halíkovi použil tvrdé zbraně

Až oficiálním napomenutím skončil spor mezi kardinálem a primasem českým Dominikem Dukou a známým knězem a teologem Tomášem Halíkem. Druhý jmenovaný ovšem překvapil - výtka mu totiž prý pomohla!

Halík má možnost proti napomenutí (admonitu) bojovat a vše potenciálně "hnát" až do Vatikánu. Ale podle Lidovek to neudělá. Mimo jiné i proto, že by podle něj neměla katolická církev plýtvat energií na vnitřní spory.

Nejdřív to přitom podle Halíka vypadalo, že rozbroj mezi ním a Dukou zůstane jen v ústní rovině. Jenže nezůstal, když se admonitum minulý týden objevilo v takzvaných Actech curie, tedy v úředních listech pro duchovní.

"Napomenutí se ukládá tomu, kdo je ve velmi blízké příležitosti k spáchání skutku proti církevní kázni. Arcibiskup pražský uložil napomenutí za mediální vystupování, ve kterých Mons. Halík napadal stanoviska k různým aspektům veřejného života vydaná arcibiskupem pražským, popř. Českou biskupskou konferencí,“ citují z dokumentu Lidovky.

Teoreticky by se teď měl Halík kát, ale naopak uvedl, že mu napomenutí od Duky víc pomohlo než uškodilo.

"Ono vyplísnění přineslo hlavně předem očekávané plody, které by mi nezajistila žádná sebeschopnější píárová agentura: dostal jsem záplavu solidárních a povzbuzujících dopisů od věřících i nevěřících, také od řady kněží, prodej mých knížek se okamžitě ještě zvýšil a měl jsem rázem otevřené dveře do všech médií,“ cituje portál Halíka.

Spor mezi známými představiteli katolické církve se rozhořel loni, po výbušném kázaní probošta Petra Piťhy. Ten v souvislosti s takzvanou Istanbulskou úmluvou mluvil o totálním rozvrácení tradičních rodin a varoval před "vládou" homosexuálů.

Po kontroverzním projevu se ozvalo několik duchovních včetně Halíka. Nelíbilo se jim strašení veřejnosti. Piťha přitom podle Lidovek patří mezi spojence Dominika Duky.