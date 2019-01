Pimco: Uzavření vlády a další faktory mohou snížit růst k nule, trhy budou nemile překvapeny

Částečné uzavření amerických vládních úřadů, které začalo 22. prosince 2018, vstupuje do dalšího týdne a trvá již rekordně dlouhou dobu. Řešení je přitom podle investiční společnosti Pimco v nedohlednu. Příčinou uzavření je totiž spor o financování zdi na hranici USA s Mexikem, a i když se náklad spojený se stavbou této zdi ve srovnání s vládním rozpočtem pohybuje na „relativně malých hodnotách“, symbolický význam celé věci je velký.



Uzavřeno je nyní podle Pimca 25 % vládních institucí s více než 800 000 zaměstnanci, kteří buď nechodí do zaměstnání, nebo pracují bez mzdy. Tento stav by sám o sobě měl mít na růst ekonomiky jen „mírný dopad“, ale pokud se k němu přidají další „krátkodobé brzdy“, pak by podle Pimca mohlo tempo růstu amerického hospodářství v prvním pololetí klesnout k nule. A takový vývoj by bezesporu dolehl na finanční trhy a ovlivnil další politiku Fedu.





„Podle našeho názoru není pravděpodobné, že by jednání mezi prezidentem Donaldem Trumpem a demokratickými zástupci Kongresu byla nakonec úspěšná. Prezident spíš vyhlásí stav ohrožení tak, jak je definován v zákoně 1976 National Emergencies Act, což by mu umožnilo použít již alokované zdroje na stavbu zdi na jižní hranici,“ píše Pimco. Takový krok by pak byl pravděpodobně napaden u soudů a možná i zablokován. Nicméně prezident by dosáhl dvou významných věcí: Svým voličům by ukázal, že je pevně rozhodnutý zeď postavit a neudělá nic, co by naplnění jeho volebních slibů ohrozilo. Zároveň by došlo k obnovení funkce vlády, tudíž by byly minimalizovány další škody.Tyto náklady přitom podle Pimca neustále rostou, ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku dosáhly 0,1 % HDP a v prvním čtvrtletí roku současného dosáhnou podle odhadů společnosti Pimco 0,3 – 0,4 % HDP . A to za předpokladu, že „vláda bude otevřena relativně brzy“. Kongres v minulosti vyplácel platy, které lidé zaměstnaní v uzavřených institucích nedostávali, a Pimco čeká, že to samé bude platit i nyní. Ovšem neodpracované hodiny nebudou pravděpodobně nikdy plně nahrazeny a tudíž bude část vzniklých škod nepokryta.K tomu je nutné zvážit nepřímé náklady, které současný stav přináší. Mezi ně patří vliv uzavření vlády na spotřebu či mzdy v soukromém sektoru. Americký produkt má navíc již několik let tendenci v prvním čtvrtletí roku oslabovat tempo růstu. Trumpova obchodní politika a protekcionismus mohly vést k tomu, že růst byl ve druhé polovině roku 2018 relativně vyšší a nyní by se situace mohla začít obracet. Pimco tak dochází k závěru, že tempo růstu by se mohlo během prvního čtvrtletí pohybovat kolem 0,5 %, což je výrazné zpomalení. Na stranu druhou by ale řada faktorů, které k němu vedou, měla mít přechodnou povahu. Během celého roku 2019 by se tak růst mohl udržet mírně nad trendem. Finanční trhy ale mohou být v prvním čtvrtletí zklamány.Zdroj: Pimco