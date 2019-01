Průměrná cena nových bytů v Praze loni stoupla téměř o pětinu

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci loňského roku meziročně vzrostla o 18,6 procenta na 101.091 korun za metr čtvereční. Tempo růstu se proti konci 3. čtvrtletí zvýšilo. Počet prodaných bytů loni klesl o devět procent na 5000 a byl nejnižší od roku 2012. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které dnes zveřejnily na tiskové konferenci.



"Zájem o bydlení v Praze trvá. Lidé zvyšují své nároky na bydlení, chtějí bydlet v novém nebo koupit byt na investici. Stále častěji ale musí dělat kompromis u velikosti bytu nebo lokality. Je třeba zvýšit nabídku a také začít hledat cesty k cenově dostupnějším bytům a doplnit segment levnějšího bydlení, který prakticky vymizel," uvedl generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek. Ceny nového bydlení v Praze podle něj klesat nebudou. Očekává růst v řádu jednotek procent.





Zlom v cenovém vývoji nastal v polovině roku 2015. Do té doby se ceny nových bytů v hlavním městě za dva roky zvýšily o dvě procenta. Aktuálně jsou však v porovnání s červnem 2015 vyšší o 82 procent.Nejdražší byty jsou tradičně v Praze 1 (198.000 Kč za metr čtvereční) a v Praze 2 (164.000 Kč ). Nejdostupnější jsou byty v Praze 4 a Praze 10, kde se cena za metr čtvereční pohybuje mírně pod 89.000 Kč Analýza ukázala, že relativně nejdražší jsou byty s dispozicemi 1+KK, kde klient zaplatí v průměru 120.000 korun za metr čtvereční. Byty s dispozicemi 3+KK vycházejí na 92.000 korun . Cenový segment do 60.000 korun za metr čtvereční prakticky zmizel z trhu. Naopak 70 procent bytů se prodává za ceny přes 90.000 korun Za celý loňský rok developeři v Praze prodali 5000 nových bytů, meziročně o devět procent méně. Byl to nejmenší počet od roku 2012, proti rekordnímu roku 2015 klesl téměř o 30 procent. Nejvyšší podíl prodaných bytů připadal na Prahu 5 (23 procent), Prahu 9 (20 procent) a Prahu 10 (17 procent). Naopak na Prahu 6 připadala jen dvě procenta."Už třetí rok po sobě počet prodaných bytů v Praze klesá. Druhou polovinu roku ovlivnila opatření centrální banky a rostoucí úrokové míry z hypoték . Doufáme, že se letos již situace stabilizuje. Praha bude pro zájemce o nemovitosti určitě atraktivní i v budoucnu," doplnil předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Pro letošek očekává pokles počtu prodaných bytů na 4600 až 4800.Počet volných bytů v nabídce developerů loni vzrostl téměř o polovinu na 5400. Podle majitele Central Group Dušana Kunovského je nabídka nových bytů stále nedostatečná. "Například v říjnu loňského roku nebylo v Praze vydáno žádné stavební povolení na byt v bytovém domě. Za loňský rok se bude pražský trh pohybovat přibližně na 2500 povolených bytech. V Praze by jich však podle našich propočtů mělo být čtyřikrát více," dodal Kunovský.Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a minimálním rezervačním poplatkem 50.000 korun . Podle údajů konkurenčního Ekospolu, který používá jinou metodiku, klesl loni počet nových prodaných bytů v hlavním městě o 16 procent na 4530. Průměrná cena vzrostla o 13,5 procenta na 97.233 korun za metr čtvereční.