Rozbřesk: 26 nejbohatších vlastní stejně jako polovina nejchudších, co stojí za novými čísly?

Stává se z toho skoro tradice. V průběhu ledna dostane světová elita v Davosu varování od nevládní organizace Oxfam - rozdíly mezi majetkem nejbohatších a nejchudších se nadále rozevírají. Podle Oxfamu 26 nejbohatších lidí vlastnilo více než nejchudší polovina světové populace (skoro 3,8 miliardy lidí). Jmění nejbohatšího muže na světě Jeffa Bezose dosahuje skoro 112 miliard dolarů - podle Oxfam pouhé jedno procento z něj je stejně velké jako roční výdaje Etiopie na zdravotnictví (země se 105 miliony obyvatel). Jmění dolarových miliardářů jako Bezose vzrostlo v uplynulém roce o 12 % především kvůli dalšímu růstu akciových trhů (data jsou brána k říjnu 2018). To zní vcelku uvěřitelně. Větší problém má řada ekonomů s odhadem jmění nejchudší poloviny populace.



Na prvním místě kritici zmiňují používaný koncept čistého jmění, tj. majetku očištěného o dluhy. Zatímco v rozvíjejícím se světě s ním nejsou problémy, ve vyspělých zemích může mezi nejchudší spadnout značná část populace, která má nemalý majetek i nemalé dluhy. Jejich životní situace přitom nemusí být nutně špatná - mohou mezi nimi být lidé s velkými dluhy na kreditkách. V devadesátých letech vykazoval negativní jmění i dnešní americký prezident Donald Trump. Oxfam ovšem správně argumentuje, že těchto lidí asi není ve skutečnosti mnoho a celkový obrázek to výrazně nemění.



Zajímavější oříšek letos připravil Oxfam zjištěním, že jmění nejchudší poloviny světa kleslo meziročně o 11 %. To se zdá v době stále dobrého výkonu globální ekonomiky jako příliš pesimistický závěr. Oxfam sám toto zjištění nijak nekomentuje a je možné, že k poklesu dolarové hodnoty majetku chudých přispělo jednoduše globální posilování amerického dolaru (opět do října 2018). To je ovšem něco, co maluje situaci chudých až příliš na černo (silnější dolar na ně ve skutečnosti nemusí mít závažné dopady).





Závěr o dlouhodobém nárůstu majetkových nerovností to ale pravděpodobně také nezpochybňuje. Bylo by ovšem na místě připomenout, že příjmové nerovnosti se nevyvíjí zdaleka tak špatně jako majetkové. Platí sice, že nejvíce za posledních dvacet let vzrostly příjmy nejbohatšího jednoho procenta, současně ale poměrně svižně rostly příjmy nejchudší čtvrtiny populace (i když z velice nízkých základů). I proto v zemích jako Indie setrvale klesá míra absolutní chudoby. Jako hlavní poražený v příjmové nerovnosti vychází nižší a střední třída v Evropě a ve Spojených státech.*** TRHY *** Česká koruna zůstává pod tlakem. Po rezignaci na testování úrovně 25,50 EUR/CZK se jednoduše otočila na podpatku a lehce slábne. Svoji roli včera mohly sehrát slabší akciové trhy. Uvidíme, zda se exportéři při o něco atraktivnějších kurzech začnou vracet na trh.Zahraniční forex Zatímco libře se i díky dobrým domácím makroekonomickým datům (viz včerejší mzdy zaměstnanost ) stále relativně daří, tak na eurodolarovém trhu je pořád mrtvo a to přesto, že volatilita na globálních akciových trzích opět vzrostla. Trh nyní bude vyčkávat na zítřejší zasedání ECB a data za podnikatelské nálady v eurozóně. Připomeňme, že indexy PMI byly v uplynulém kvartále velmi slabé a tak je trh bude bedlivě sledovat. Pokud data skončí opět hluboko pod hladinou 50 bodů, tak se to euru (zítra dopoledne) nemusí líbit.Navzdory včerejšímu mírnému poklesu se ropa Brent nadále drží pohodlně nad 60 USD /barel, kde vyčkává na první várku pravidelných týdenních dat. Těmi budou dnes zásoby od Amerického petrolejářského institutu a zítra jejich oficiální verze od EIA.Příliš zajímavého se s ohledem na ropný trh neděje ani na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Byť mělo původně dojít k bilaterální schůzce mezi saúdským ministrem energetiky Al-Falihem a jeho ruským protějškem Novakem, nakonec oba svůj příjezd do Švýcarska zrušili.Americké akciové trhy zakončily včerejší seanci s poměrně velkými ztrátami, kdy oslabily po čtyřech růstových dnech. Indexy vykázaly největší pokles za poslední tři týdny, konkrétně S&P 500 umazal 1,4 % na hladinu 2633 bodů. Pod tlak se dostaly zejména technologické tituly, kdy Nvidia odepsala 5,2 %, Lam Research 5,1 %, Netflix 4,1 % a přibližně dvě procenta pak Facebook nebo Microsoft . Nejhorší výsledek z celého indexu S&P 500 zaznamenaly akcie Arconic , které propadly o 16 %. Výrobce tabákových produktů Altria ztratil 6,9 % po sníženém doporučení ze strany analytiků Morgan Stanley . Naopak akcie společnosti Ebay zpevnily o 6,1 %. Newmont Mining posílil o 1,1 a Goldcorp o 1 %. Index Dow Jones dnes oslabil o 1,2 %, S&P 500 o 1,4 % a Nasdaq o 1,9 %.