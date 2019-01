Ranní komentář: MMF snížil odhady ekonomického růstu a na trzích převládly obavy

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,017 bodů (-0.0% d/d); objem: 432 mil. Kč

Evropské trhy včera odevzdaly kolem 0,5 %, když nadále přetrvávají obavy ze zpomalujícího ekonomického růstu. Ty včera podpořil Mezinárodní měnový fond, který snížil odhad růstu světové ekonomiky. K nejslabším sektorům se zařadily banky poté, co UBS reportovala odliv 13 mld. USD z divize správy aktiv a privátního bankovnictví za poslední 3 měsíce a slabší zisk.

Index PX uzavřel na červené nule. Plusové body si připsaly především Avast (+1,2 %, 84,5 Kč) a Stock Spirits (+1,7 %, 64,8 Kč). Mírně v zeleném zakončily i Komerční banka (+0,34 %, 893 Kč) a ČEZ, kde již povolil prodejní tlak.



USA - Dow Jones: 24,404 (-1.2%); S&P500: 2,633 (-1.4%); Nasdaq: 7,020 (-1.9%)

Americké akciové trhy vstúpili do nového týždňa po predĺženom víkende prudkým poklesom a zaznamenali najväčší prepad za posledné tri týždne. Medzi investormi rastie pesimizmus ohľadom obchodnej vojny a nedohody medzi USA a Čínou a to poslalo technológie a medzinárodné spoločnosti do červených čísiel. K negatívnej nálade dopomohol aj medzinárodný menový fond, ktorý znížil odhady globálneho rastu na tento a budúci rok práve kvôli obchodnej vojne.

Akcie nižšie ťahala aj ropa, ktorá odpísala 2,3%. Zlato na akciový výpredaj reagovalo rastom a to 0,7%.

Svetlou výnimkou včerajšieho obchodovania boli akcie eBay (+6,1 %), kde Elliot Management, ktorá ma v eBay 4% zastúpenie, navrhla predstavenstvu plán na širšie zmeny, ktoré by mohli posunúť cenu akcii k 55 až 63 USD.



Komentář k devizovému trhu

V úterý koruna k euru mírně oslabila z 25,58 na 2týdenní minimum 25,65 CZK/EUR. Koruna nereagovala na žádnou zprávu. Ostatní měny měly smíšený vývoj, ale k žádné výraznější změně nedošlo.

Dolar k euru se v úterý dál obchodoval bez větší změny kolem 1,136 USD/EUR. Koruna k dolaru oslabila o 5 haléřů na 22,58 CZK/USD.



Kalendář – významné události

Brexit: Labouristé údajně navrhnou v Dolní sněmovně odklad brexitu, aby nedošlo ke scénáři bez dohody

před trhem – Procter&Gamble: výsledky za 2Q/19

13:45 – Abbott Laboratories: výsledky za 4Q/18

po trhu – Ford: výsledky za 4Q/18

po trhu – Texas Instruments: výsledky za 4Q/18