Na eurodolarovém trhu je stále mrtvo

Zatímco libře se i díky dobrým domácím makroekonomickým datům (viz včerejší mzdy zaměstnanost ) stále relativně daří, tak na eurodolarovém trhu je pořád mrtvo a to přesto, že volatilita na globálních akciových trzích opět vzrostla. Trh nyní bude vyčkávat na zítřejší zasedání ECB a data za podnikatelské nálady v eurozóně. Připomeňme, že indexy PMI byly v uplynulém kvartále velmi slabé a tak je trh bude bedlivě sledovat. Pokud data skončí opět hluboko pod hladinou 50 bodů, tak se to euru (zítra dopoledne) nemusí líbit.