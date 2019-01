Stovky lékařů ze zahraničí u nás mají pracovat bez nutných dokladů

Více než 400 lékařů ze států mimo Evropskou unii pracuje v Česku podle lékařské komory bez potřebných dokladů a někteří z nich i bez povinného dohledu. Podle komory tím může být ohroženo zdraví pacientů. Na druhou stranu lékařů je málo, ministerstvo i kraje usilují o další přísun lékařů ze zahraničí. O tom, že by v Česku působili lékaři bez potřebné licence, prý nevědí. V Česku působí téměř tři tisíce zahraničních lékařů. Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 427 cizinců zažádalo v posledních dvou letech o posunutí aprobačních zkoušek. Tedy ověření jejich znalostí. 145 z nich je v Česku díky takzvanému projektu Ukrajina. Před aprobací mohou lékaři vykonávat svou praxi pouze pod dohledem jiného lékaře. Skutečnost je ale podle lékařské komory mnohdy jiná. "Bezpečnost pacientů je tím zásadně ohrožována, protože nikdo z nás by asi nechtěl být ošetřován někým, s kým se ani nedomluví Česky a když neví, zda jeho vzdělání skutečně odpovídá našim lékařským fakultám," vysvětlil prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. "Je to odpovědnost poskytovatelů, pokud my získáme nějaký konkrétní podnět, tak samozřejmě můžeme toto kontrolovat," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Myslím si, že by si to žádná nemocnice nedovolila, protože kdyby tam byl jakýkoliv problém, tak to půjde na vrub toho dozorujícího lékaře a pak i té nemocnice," uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumentzová.

Projekt Ukrajina, ve kterém si zkoušky odložilo 145 ukrajinských lékařů, byl v loňském roce po kritice komory lékařů pozastaven. Kraje si ale prosadily jeho pokračování, některé nemocnice by se bez něj prý neobešly.

Jen z Ukrajiny pracují v Česku čtyři stovky lékařů. Nejvíce jich působí v Moravskoslezkém, Karlovarském nebo Ústeckém kraji.

"Právě ti lékaři, kteří se osvědčili, že by měli odejít, tak by to prakticky způsobilo kolaps krajských nemocnic," doplnila Vildumentzová.

"Ti hejtmani vám na jednu stranu řeknou, že nic se v nemocnicích neporušuje, tedy žádná nelegální práce neexistuje, na druhou stranu vám řeknou, že bez té nelegální práce by museli ty nemocnice zavřít, to je nonsens," reagoval Kubek.

Aprobační zkoušky jsou velkým sítem. Splnit je musí každý lékař, který studoval mimo Evropskou unii. To ale zvládá pouhých 15 % zahraničních lékařů.

"Úroveň těch fakult, odkud pochází, například Ukrajina, Bělorusko, je mnohem nižší, než fakult u nás," doplnil Kubek.

Lhůta pro splnění aprobačních zkoušek jde ze tří měsíců prodloužit až na rok a to hned dvakrát. Podle ministerstva zdravotnictví to dává lékařům čas na přivyknutí českému prostředí a naučení se jazyka.