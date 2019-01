NEO účet od Expobank CZ nově nabízí funkci crowdfundingu

Expobank CZ nabízí v rámci své bankovní platformy i investice do růstových společností a start-upů. Vedle investic do Bitcoinů a drahých kovů se jedná o další krok digitální transformace. Svým nastavením je onlinový účet NEO prvním produktem v Evropě. Klienti totiž mohou jeho prostřednictvím využívat služeb crowdfundingové platformy Fundlift a investovat do start-upů nebo již zavedených firem. NEO účet v sobě kombinuje vlastnosti běžného bankovního účtu s inovacemi ze světa FinTech.

Díky spolupráci s Fundlift, největší crowdfundingovou platformou v České republice, umožňuje česká banka Expobank CZ prostřednictvím svého NEO účtu investovat do začínajících i již déle fungujících firem. „Při podzimním představení nového účtu jsme avizovali postupné rozšiřování služeb, kdy z každé oblasti FinTech budeme poskytovat vždy jen tu nejlepší. Spuštění funkce crowdfundingu spolu s Fundlift je dalším krokem,“ uvádí Ilya Mitelman, předseda představenstva Expobank CZ. „V rozhraní NEO účtu lze investovat do nadějných start-upů, ale i zavedených společností z různých odvětví. Investoři poté získávají cenné papíry, ať už dluhopisy, investiční certifikáty, anebo přímo podíly ve společnostech,“ vysvětluje Radek Musil, ředitel platformy Fundlift.

Banka jako digitální platforma

Digitalizací služeb a zavedením FinTech nástrojů vychází banka vstříc moderním požadavkům na online správu financí. Rozšiřuje tak i své portfolio produktů určených pro retailovou klientelu. Její primární zaměření na korporátní, privátní a personální bankovnictví se nemění. „Digitální transformací se přibližujeme zejména mladé generaci, která očekává služby překračující tradiční bankovnictví. Digitalizovaný servis bez nutnosti návštěvy pobočky je pro ni dnes již samozřejmostí. Vedle toho výrazně roste i zájem o nové finanční technologie. Jako jedna z mála bank proto fungujeme jako moderní digitální platforma,“ dodává Ilya Mitelman.

Bitcoiny i zlaté slitky

Spuštěním NEO účtu se Expobank CZ stala na podzim roku 2018 první tradiční bankou v Evropě, která svým klientům umožňuje obchodovat s Bitcoiny. Nakupovat a prodávat nejznámější kryptoměnu na světě lze v rozhraní účtu díky službě BitcoinBanking společnosti IP wBTCb solutions ze skupiny WBTCB. Uživatelé účtu mohou využívat i služeb České mincovny a pořídit si zlaté či stříbrné mince nebo medaile, ale také investiční cihly a slitky. Díky tomu, že zlato odolává inflaci a jeho nákup ani prodej nepodléhá zdanění, je vhodným nástrojem pro uložení a postupné zhodnocení úspor.